https://ria.ru/20220513/yakutiya-1788354927.html

Якутия выделит миллиард рублей на стройку сельхозкомплексов и зернохранилищ

Якутия выделит миллиард рублей на стройку сельхозкомплексов и зернохранилищ - РИА Новости, 13.05.2022

Якутия выделит миллиард рублей на стройку сельхозкомплексов и зернохранилищ

Более одного миллиарда рублей в Якутии направят на строительство животноводческих комплексов и зернохранилищ, сообщили РИА Новости в пресс-центре республики в... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T15:48

2022-05-13T15:48

2022-05-13T15:48

республика саха (якутия)

экономика

айсен николаев

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ЯКУТСК, 13 мая – РИА Новости. Более одного миллиарда рублей в Якутии направят на строительство животноводческих комплексов и зернохранилищ, сообщили РИА Новости в пресс-центре республики в Москве.Отмечается, что в республике на базе предприятия "Якутский скот" создается научный центр репродукции генофонда якутского скота, который будет включать коровник на 30 голов."Строительство проводилось в рамках исполнения указа главы республики Айсена Николаева о стратегических направлениях развития сельского хозяйства. Центр будет заниматься селекционной работой генофондного якутского скота. Для сохранения уникальной породы поставлена задача к 2024 году довести поголовье якутского скота до 3 тысяч голов, в том числе маточное поголовье до 1 тысячи", - сказал Атласов.По данным региональных властей, в 2022 году на развитие сельского хозяйства предусмотрено более 13 миллиардов рублей, в том числе около 650 миллионов рублей из федерального бюджета."Якутская порода коров отличается миниатюрностью и является единственной в мире адаптированной к низким температурам. При этом животные способны быстро наращивать жир в условиях короткого пастбищного периода в 4-4,5 месяца. Молоко якутских коров также отличается высоким содержанием белка, лактозы, витаминов и минеральных веществ", - рассказали в пресс-центре.Ранее сообщалось о том, что свыше 5 миллиардов на фоне санкций направят в Якутии на поддержку сельского хозяйства. Резервное криохранилище семян растений создадут в республике для продовольственной безопасности.

https://ria.ru/20220512/urozhay-1788183720.html

https://ria.ru/20220429/urozhay-1786298746.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, айсен николаев