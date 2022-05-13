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Якутия выделит миллиард рублей на стройку сельхозкомплексов и зернохранилищ - РИА Новости, 13.05.2022
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Якутия выделит миллиард рублей на стройку сельхозкомплексов и зернохранилищ
Якутия выделит миллиард рублей на стройку сельхозкомплексов и зернохранилищ - РИА Новости, 13.05.2022
Якутия выделит миллиард рублей на стройку сельхозкомплексов и зернохранилищ
Более одного миллиарда рублей в Якутии направят на строительство животноводческих комплексов и зернохранилищ, сообщили РИА Новости в пресс-центре республики в... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T15:48
2022-05-13T15:48
республика саха (якутия)
экономика
айсен николаев
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ЯКУТСК, 13 мая – РИА Новости. Более одного миллиарда рублей в Якутии направят на строительство животноводческих комплексов и зернохранилищ, сообщили РИА Новости в пресс-центре республики в Москве.Отмечается, что в республике на базе предприятия "Якутский скот" создается научный центр репродукции генофонда якутского скота, который будет включать коровник на 30 голов."Строительство проводилось в рамках исполнения указа главы республики Айсена Николаева о стратегических направлениях развития сельского хозяйства. Центр будет заниматься селекционной работой генофондного якутского скота. Для сохранения уникальной породы поставлена задача к 2024 году довести поголовье якутского скота до 3 тысяч голов, в том числе маточное поголовье до 1 тысячи", - сказал Атласов.По данным региональных властей, в 2022 году на развитие сельского хозяйства предусмотрено более 13 миллиардов рублей, в том числе около 650 миллионов рублей из федерального бюджета."Якутская порода коров отличается миниатюрностью и является единственной в мире адаптированной к низким температурам. При этом животные способны быстро наращивать жир в условиях короткого пастбищного периода в 4-4,5 месяца. Молоко якутских коров также отличается высоким содержанием белка, лактозы, витаминов и минеральных веществ", - рассказали в пресс-центре.Ранее сообщалось о том, что свыше 5 миллиардов на фоне санкций направят в Якутии на поддержку сельского хозяйства. Резервное криохранилище семян растений создадут в республике для продовольственной безопасности.
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экономика, айсен николаев
15:48 13.05.2022
 
Якутия выделит миллиард рублей на стройку сельхозкомплексов и зернохранилищ

Якутия направит более миллиарда рублей на строительство сельхозкомплексов и зернохранилищ

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкКоровы
Коровы - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ЯКУТСК, 13 мая – РИА Новости. Более одного миллиарда рублей в Якутии направят на строительство животноводческих комплексов и зернохранилищ, сообщили РИА Новости в пресс-центре республики в Москве.
"Более 1 млрд рублей выделено в этом году на поддержку строительства животноводческих комплексов, зернохранилищ, модернизацию птицефабрик в Якутии. Финансирование будет идти за счет средств Фонда развития агропромышленного комплекса", - приводятся слова министра сельского хозяйства региона Александра Атласова.
Отмечается, что в республике на базе предприятия "Якутский скот" создается научный центр репродукции генофонда якутского скота, который будет включать коровник на 30 голов.
"Строительство проводилось в рамках исполнения указа главы республики Айсена Николаева о стратегических направлениях развития сельского хозяйства. Центр будет заниматься селекционной работой генофондного якутского скота. Для сохранения уникальной породы поставлена задача к 2024 году довести поголовье якутского скота до 3 тысяч голов, в том числе маточное поголовье до 1 тысячи", - сказал Атласов.
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По данным региональных властей, в 2022 году на развитие сельского хозяйства предусмотрено более 13 миллиардов рублей, в том числе около 650 миллионов рублей из федерального бюджета.
"Якутская порода коров отличается миниатюрностью и является единственной в мире адаптированной к низким температурам. При этом животные способны быстро наращивать жир в условиях короткого пастбищного периода в 4-4,5 месяца. Молоко якутских коров также отличается высоким содержанием белка, лактозы, витаминов и минеральных веществ", - рассказали в пресс-центре.
Ранее сообщалось о том, что свыше 5 миллиардов на фоне санкций направят в Якутии на поддержку сельского хозяйства. Резервное криохранилище семян растений создадут в республике для продовольственной безопасности.
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