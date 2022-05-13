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Кристофер Уокен сыграет в продолжении "Дюны" - РИА Новости, 13.05.2022
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Культура
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Кристофер Уокен сыграет в продолжении "Дюны"
Кристофер Уокен сыграет в продолжении "Дюны" - РИА Новости, 13.05.2022
Кристофер Уокен сыграет в продолжении "Дюны"
Кристофер Уокен сыграет в продолжении "Дюны" Дени Вильнева, пишет Deadline со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:56
2022-05-13T17:57
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Кристофер Уокен сыграет в продолжении "Дюны" Дени Вильнева, пишет Deadline со ссылкой на свои источники. Мировая премьера первой части фильма состоялась во внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля в сентябре 2021 года. Главный герой ленты — молодой аристократ Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе), а события разворачиваются на одной из самых опасных планет — Арракисе. Там есть только песок, гигантские черви и ценный ресурс, из-за которого разгораются межгалактические конфликты. По данным Deadline, Уокен воплотит образ Падишаха-Императора известной вселенной Шаддама IV Коррино. В книге он переживал из-за того, каким уважением пользовались Атрейдесы, и разработал коварный план, чтобы уничтожить их. Ожидается, что производство сиквела начнется осенью. Мировая премьера фильма запланирована на 20 октября 2023 года.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды
17:56 13.05.2022 (обновлено: 17:57 13.05.2022)
 
Кристофер Уокен сыграет в продолжении "Дюны"

Кристофер Уокен сыграет в продолжении "Дюны" Дени Вильнева

© Фото : Каравелла DDCКристофер Уокен в фильме Мартина Макдонаха "Семь психопатов"
Кристофер Уокен в фильме Мартина Макдонаха Семь психопатов - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Фото : Каравелла DDC
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Кристофер Уокен сыграет в продолжении "Дюны" Дени Вильнева, пишет Deadline со ссылкой на свои источники.
Мировая премьера первой части фильма состоялась во внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля в сентябре 2021 года. Главный герой ленты — молодой аристократ Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе), а события разворачиваются на одной из самых опасных планет — Арракисе. Там есть только песок, гигантские черви и ценный ресурс, из-за которого разгораются межгалактические конфликты.
По данным Deadline, Уокен воплотит образ Падишаха-Императора известной вселенной Шаддама IV Коррино. В книге он переживал из-за того, каким уважением пользовались Атрейдесы, и разработал коварный план, чтобы уничтожить их.
Ожидается, что производство сиквела начнется осенью. Мировая премьера фильма запланирована на 20 октября 2023 года.
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