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Кристофер Уокен сыграет в продолжении "Дюны"

Кристофер Уокен сыграет в продолжении "Дюны" - РИА Новости, 13.05.2022

Кристофер Уокен сыграет в продолжении "Дюны"

Кристофер Уокен сыграет в продолжении "Дюны" Дени Вильнева, пишет Deadline со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T17:56

2022-05-13T17:56

2022-05-13T17:57

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Кристофер Уокен сыграет в продолжении "Дюны" Дени Вильнева, пишет Deadline со ссылкой на свои источники. Мировая премьера первой части фильма состоялась во внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля в сентябре 2021 года. Главный герой ленты — молодой аристократ Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе), а события разворачиваются на одной из самых опасных планет — Арракисе. Там есть только песок, гигантские черви и ценный ресурс, из-за которого разгораются межгалактические конфликты. По данным Deadline, Уокен воплотит образ Падишаха-Императора известной вселенной Шаддама IV Коррино. В книге он переживал из-за того, каким уважением пользовались Атрейдесы, и разработал коварный план, чтобы уничтожить их. Ожидается, что производство сиквела начнется осенью. Мировая премьера фильма запланирована на 20 октября 2023 года.

https://ria.ru/20220513/prokat-1788369252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды