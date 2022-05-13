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При взрыве в Карачи в Пакистане погиб один человек

При взрыве в Карачи в Пакистане погиб один человек - РИА Новости, 13.05.2022

При взрыве в Карачи в Пакистане погиб один человек

По меньшей мере один человек погиб, еще 13 пострадали в результате взрыва в пакистанском городе Карачи, передает телеканал Geo. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T00:35

2022-05-13T00:35

2022-05-13T00:54

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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая — РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, еще 13 пострадали в результате взрыва в пакистанском городе Карачи, передает телеканал Geo.Взрыв произошел поздно вечером в торговом районе Карачи. По словам заместителя генерального инспектора южных районов города Шарджила Харала, в результате взрыва также были повреждены автомобили и выбиты окна домов поблизости.Семеро пострадавших госпитализированы в местную больницу, один из них — в критическом состоянии. Среди получивших ранения при взрыве — двое госслужащих. Все больницы Карачи переведены в режим экстренного приема пациентов.Согласно первоначальному отчету, взрыв был произведен из самодельного взрывного устройства. Он произошел недалеко от пекарни. Отмечается, что в районе места подрыва был припаркован автомобиль, принадлежащий береговой охране.Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф и глава МИД страны Билавал Бхутто Зардари выразили соболезнования в связи с инцидентом.

https://ria.ru/20220512/pogibshie-1788207747.html

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в мире, шехбаз шариф, карачи, пакистан, нью-дели