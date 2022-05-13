https://ria.ru/20220513/vich-1788396059.html
В Екатеринбурге открыли "Стену памяти" жертвам СПИДа
В Екатеринбурге открыли "Стену памяти" жертвам СПИДа - РИА Новости, 13.05.2022
В Екатеринбурге открыли "Стену памяти" жертвам СПИДа
Первый в России арт-объект, посвященный теме ВИЧ-инфекции, под названием "Стена памяти" открыли в пятницу в Екатеринбурге, сообщает департамент информполитики... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:34
2022-05-13T17:34
2022-05-13T18:11
общество
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Первый в России арт-объект, посвященный теме ВИЧ-инфекции, под названием "Стена памяти" открыли в пятницу в Екатеринбурге, сообщает департамент информполитики Свердловской области.Департамент уточняет, что арт-объект открыт ко Дню памяти людей, умерших от СПИДа, который по инициативе Всемирной организации здравоохранения установлен ежегодно в третье воскресенье мая во всем мире. "Стена памяти" в Екатеринбурге создана Областным центром СПИДа совместно с некоммерческой организацией "Новая жизнь" при поддержке администрации города.На сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 68 тысяч лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией. В 2000 году пораженность ВИЧ-инфекцией в Свердловской области превышала средний российский уровень более чем в три раза, а темпы прироста пораженности с 2005 года снизились почти в 10 раз.С 2015 года регистрируется снижение новых случаев ВИЧ-инфекции. В 2021 году выявлен 4071 случай ВИЧ-инфекции, показатель первичной заболеваемости составил 95,3 на 100 тысяч населения, что на 45,1% ниже уровня 2014 года (173,6).Власти отмечают, что благодаря активной профилактической работе, достигнут минимальный уровень передачи ВИЧ от матери ребенку. Важнейшим показателем активности эпидпроцесса и эффективности оказания медицинской помощи при ВИЧ-инфекции является смертность. В 2021 году этот показатель снизился по сравнению с прошлым годом на 12,6%.
https://ria.ru/20220419/importozameschenie-1784301064.html
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общество, екатеринбург, свердловская область, россия
17:34 13.05.2022 (обновлено: 18:11 13.05.2022)
В Екатеринбурге открыли "Стену памяти" жертвам СПИДа
В Екатеринбурге открыли первый в России арт-объект, посвященный теме ВИЧ-инфекции
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости.
Первый в России арт-объект, посвященный теме ВИЧ-инфекции, под названием "Стена памяти" открыли в пятницу в Екатеринбурге, сообщает
департамент информполитики Свердловской области.
"В центре города на улице Толмачева, 9 появилась большая 70-метровая стена, на которой в стиле современной каллиграфии нанесены сотни имен ВИЧ-положительных людей, которых уже нет с нами. "Стена памяти" – первый в России арт-объект, посвященный теме ВИЧ-инфекции. Имена, написанные на ней, позволяют помнить об умерших и на уровне городских пространств открыто говорить о ВИЧ-инфекции", - говорится в сообщении.
Департамент уточняет, что арт-объект открыт ко Дню памяти людей, умерших от СПИДа, который по инициативе Всемирной организации здравоохранения установлен ежегодно в третье воскресенье мая во всем мире. "Стена памяти" в Екатеринбурге создана Областным центром СПИДа совместно с некоммерческой организацией "Новая жизнь" при поддержке администрации города.
На сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 68 тысяч лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией. В 2000 году пораженность ВИЧ-инфекцией в Свердловской области превышала средний российский уровень более чем в три раза, а темпы прироста пораженности с 2005 года снизились почти в 10 раз.
С 2015 года регистрируется снижение новых случаев ВИЧ-инфекции. В 2021 году выявлен 4071 случай ВИЧ-инфекции, показатель первичной заболеваемости составил 95,3 на 100 тысяч населения, что на 45,1% ниже уровня 2014 года (173,6).
Власти отмечают, что благодаря активной профилактической работе, достигнут минимальный уровень передачи ВИЧ от матери ребенку. Важнейшим показателем активности эпидпроцесса и эффективности оказания медицинской помощи при ВИЧ-инфекции является смертность. В 2021 году этот показатель снизился по сравнению с прошлым годом на 12,6%.