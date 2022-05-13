https://ria.ru/20220513/vich-1788396059.html

В Екатеринбурге открыли "Стену памяти" жертвам СПИДа

В Екатеринбурге открыли "Стену памяти" жертвам СПИДа - РИА Новости, 13.05.2022

В Екатеринбурге открыли "Стену памяти" жертвам СПИДа

Первый в России арт-объект, посвященный теме ВИЧ-инфекции, под названием "Стена памяти" открыли в пятницу в Екатеринбурге, сообщает департамент информполитики... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T17:34

2022-05-13T17:34

2022-05-13T18:11

общество

екатеринбург

свердловская область

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Первый в России арт-объект, посвященный теме ВИЧ-инфекции, под названием "Стена памяти" открыли в пятницу в Екатеринбурге, сообщает департамент информполитики Свердловской области.Департамент уточняет, что арт-объект открыт ко Дню памяти людей, умерших от СПИДа, который по инициативе Всемирной организации здравоохранения установлен ежегодно в третье воскресенье мая во всем мире. "Стена памяти" в Екатеринбурге создана Областным центром СПИДа совместно с некоммерческой организацией "Новая жизнь" при поддержке администрации города.На сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 68 тысяч лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией. В 2000 году пораженность ВИЧ-инфекцией в Свердловской области превышала средний российский уровень более чем в три раза, а темпы прироста пораженности с 2005 года снизились почти в 10 раз.С 2015 года регистрируется снижение новых случаев ВИЧ-инфекции. В 2021 году выявлен 4071 случай ВИЧ-инфекции, показатель первичной заболеваемости составил 95,3 на 100 тысяч населения, что на 45,1% ниже уровня 2014 года (173,6).Власти отмечают, что благодаря активной профилактической работе, достигнут минимальный уровень передачи ВИЧ от матери ребенку. Важнейшим показателем активности эпидпроцесса и эффективности оказания медицинской помощи при ВИЧ-инфекции является смертность. В 2021 году этот показатель снизился по сравнению с прошлым годом на 12,6%.

https://ria.ru/20220419/importozameschenie-1784301064.html

https://ria.ru/20220512/vich-1788150671.html

екатеринбург

свердловская область

россия

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общество, екатеринбург, свердловская область, россия