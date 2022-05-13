https://ria.ru/20220513/veter-1789687964.html

Сильный ветер в Москве за два дня повалил 30 деревьев

Сильный ветер в Москве за два дня повалил 30 деревьев - РИА Новости, 20.05.2022

Сильный ветер в Москве за два дня повалил 30 деревьев

Сильный ветер в Москве за два дня повалил 30 деревьев, есть случаи повреждения автомобилей, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-13T13:34

2022-05-13T13:34

2022-05-20T12:35

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Сильный ветер в Москве за два дня повалил 30 деревьев, есть случаи повреждения автомобилей, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."За два дня непогоды ветром повалено 30 деревьев, есть случаи повреждения автомобилей. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства предупредили, что ветер с порывами до 19 метров в секунду сохранится до конца дня, и порекомендовали москвичам быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать около них автомобили.

https://ria.ru/20220512/moskva-1788160950.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, происшествия, москва