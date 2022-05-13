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Сильный ветер в Москве за два дня повалил 30 деревьев
Сильный ветер в Москве за два дня повалил 30 деревьев - РИА Новости, 20.05.2022
Сильный ветер в Москве за два дня повалил 30 деревьев
Сильный ветер в Москве за два дня повалил 30 деревьев, есть случаи повреждения автомобилей, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-13T13:34
2022-05-13T13:34
2022-05-20T12:35
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Сильный ветер в Москве за два дня повалил 30 деревьев, есть случаи повреждения автомобилей, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."За два дня непогоды ветром повалено 30 деревьев, есть случаи повреждения автомобилей. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства предупредили, что ветер с порывами до 19 метров в секунду сохранится до конца дня, и порекомендовали москвичам быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать около них автомобили.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, происшествия, москва