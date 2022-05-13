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Сильный ветер в Москве за два дня повалил 30 деревьев - РИА Новости, 20.05.2022
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Сильный ветер в Москве за два дня повалил 30 деревьев
Сильный ветер в Москве за два дня повалил 30 деревьев - РИА Новости, 20.05.2022
Сильный ветер в Москве за два дня повалил 30 деревьев
Сильный ветер в Москве за два дня повалил 30 деревьев, есть случаи повреждения автомобилей, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-13T13:34
2022-05-20T12:35
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
происшествия
москва
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Сильный ветер в Москве за два дня повалил 30 деревьев, есть случаи повреждения автомобилей, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."За два дня непогоды ветром повалено 30 деревьев, есть случаи повреждения автомобилей. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства предупредили, что ветер с порывами до 19 метров в секунду сохранится до конца дня, и порекомендовали москвичам быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать около них автомобили.
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городское хозяйство москвы, происшествия, москва
13:34 13.05.2022 (обновлено: 12:35 20.05.2022)
 

Сильный ветер в Москве за два дня повалил 30 деревьев

© АГН "Москва"Последствия падения двух деревьев на ул. Ивантеевская. 13 мая 2022
Последствия падения двух деревьев на ул. Ивантеевская. 13 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© АГН "Москва"
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Сильный ветер в Москве за два дня повалил 30 деревьев, есть случаи повреждения автомобилей, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"За два дня непогоды ветром повалено 30 деревьев, есть случаи повреждения автомобилей. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - говорится в сообщении.
В комплексе городского хозяйства предупредили, что ветер с порывами до 19 метров в секунду сохранится до конца дня, и порекомендовали москвичам быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать около них автомобили.
Женщина идет под зонтом во время дождя - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПроисшествияМосква
 
 
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