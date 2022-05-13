14:15 13.05.2022 (обновлено: 16:11 13.05.2022)
МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Великобританию
МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Великобританию из-за проблем с визами
© AP Photo / Kirsty WigglesworthПрохожие на Вестминстерском мосту в Лондоне
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Прохожие на Вестминстерском мосту в Лондоне
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. МИД призвал россиян отказаться от поездок в Великобританию из-за трудностей с визами.
В ведомстве отметили, что получают множество жалоб на то, что оформить британскую визу стало трудно или даже практически невозможно.
"Принимая во внимание крайне недружественный курс Великобритании по отношению к нашей стране, во избежание финансовых потерь и иных возможных проблем рекомендуем российским гражданам воздержаться, если это возможно, от поездок в Великобританию и попыток оформления британских виз", — говорится в заявлении.
В МИД добавили, что потребовали от британского посольства разъяснений по этому поводу. Там ответили, что сейчас визовая служба якобы отдает приоритет обработке заявлений украинских беженцев, из-за чего рассмотрение обращений россиян затягивается. Кроме того, консульский сбор требуется оплачивать безналичным путем, но граждане России не могут это сделать после ухода из страны Visa и MasterCard.
Дипломаты указали британцам, что такой подход к россиянам противоречит всем договоренностям и абсолютно неприемлем.
"Соответствующие действия британских чиновников можно охарактеризовать не иначе как политизированное ущемление прав российских граждан", — считают в МИД.
Министерство пообещало, что до нормализации ситуации будет действовать зеркально в отношении граждан Великобритании.