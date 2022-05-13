https://ria.ru/20220513/velikobritaniya-1788327090.html

МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Великобританию

МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Великобританию - РИА Новости, 13.05.2022

МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Великобританию

МИД призвал россиян отказаться от поездок в Великобританию из-за трудностей с визами. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T14:15

2022-05-13T14:15

2022-05-13T16:11

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. МИД призвал россиян отказаться от поездок в Великобританию из-за трудностей с визами.В ведомстве отметили, что получают множество жалоб на то, что оформить британскую визу стало трудно или даже практически невозможно."Принимая во внимание крайне недружественный курс Великобритании по отношению к нашей стране, во избежание финансовых потерь и иных возможных проблем рекомендуем российским гражданам воздержаться, если это возможно, от поездок в Великобританию и попыток оформления британских виз", — говорится в заявлении.В МИД добавили, что потребовали от британского посольства разъяснений по этому поводу. Там ответили, что сейчас визовая служба якобы отдает приоритет обработке заявлений украинских беженцев, из-за чего рассмотрение обращений россиян затягивается. Кроме того, консульский сбор требуется оплачивать безналичным путем, но граждане России не могут это сделать после ухода из страны Visa и MasterCard.Дипломаты указали британцам, что такой подход к россиянам противоречит всем договоренностям и абсолютно неприемлем."Соответствующие действия британских чиновников можно охарактеризовать не иначе как политизированное ущемление прав российских граждан", — считают в МИД.Министерство пообещало, что до нормализации ситуации будет действовать зеркально в отношении граждан Великобритании.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), новости - туризм