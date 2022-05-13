https://ria.ru/20220513/vaktsinatsiya-1788374374.html
В Москве почти шесть тысяч подростков полностью привились "Спутником М"
В Москве почти шесть тысяч подростков полностью привились "Спутником М" - РИА Новости, 13.05.2022
В Москве почти шесть тысяч подростков полностью привились "Спутником М"
Почти 6 тысяч подростков 12-17 лет привились двумя компонентами "Спутник М" в Москве, клинические исследования вакцины показывают ее эффективность и... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T16:37
2022-05-13T16:37
2022-05-13T16:37
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Почти 6 тысяч подростков 12-17 лет привились двумя компонентами "Спутник М" в Москве, клинические исследования вакцины показывают ее эффективность и безопасность, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения."На сегодняшний день прививку от COVID-19 препаратом "Спутник М" двумя компонентами сделали 5,7 тысячи подростков 12-17 лет, первым компонентом вакцинированы 6,2 тысячи человек. Клинические исследования "Спутника М" показывают его эффективность и безопасность. Вакцинация от COVID-19 проводится исключительно на добровольной и бесплатной основе", - рассказали в пресс-службе.В департаменте напомнили, что для тех, кто прикреплен к поликлинике, доступна онлайн-запись на порталах mos.ru, emias.info, с помощью мобильных приложений "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "ЕМИАС.ИНФО". Также можно записаться по телефону или в информационных киосках поликлиник. Подростки без прикрепления, имеющие московский полис ОМС, могут записаться на вакцинацию по телефону любой выбранной поликлиники.С собой нужно будет взять свидетельство о рождении (или паспорт при его наличии) и полис ОМC, выданный в Москве, в том случае, если ребенок не прикреплен к медицинской организации столицы. Также понадобится СНИЛС - он нужен для получения сертификата о вакцинации на портале gosuslugi.ru.Вакцинация проводится только при наличии письменного заявления от родителя или законного представителя и добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство.
https://ria.ru/20220513/vaktsinatsiya-1788250097.html
https://ria.ru/20220429/vaktsinatsiya-1786247836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве почти шесть тысяч подростков полностью привились "Спутником М"
В Москве почти шесть тысяч подростков от 12 до 17 лет полностью привились "Спутником М"
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Почти 6 тысяч подростков 12-17 лет привились двумя компонентами "Спутник М" в Москве, клинические исследования вакцины показывают ее эффективность и безопасность, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
"На сегодняшний день прививку от COVID-19 препаратом "Спутник М" двумя компонентами сделали 5,7 тысячи подростков 12-17 лет, первым компонентом вакцинированы 6,2 тысячи человек. Клинические исследования "Спутника М" показывают его эффективность и безопасность. Вакцинация от COVID-19 проводится исключительно на добровольной и бесплатной основе", - рассказали в пресс-службе.
В департаменте напомнили, что для тех, кто прикреплен к поликлинике, доступна онлайн-запись на порталах mos.ru, emias.info, с помощью мобильных приложений "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "ЕМИАС.ИНФО". Также можно записаться по телефону или в информационных киосках поликлиник. Подростки без прикрепления, имеющие московский полис ОМС, могут записаться на вакцинацию по телефону любой выбранной поликлиники.
С собой нужно будет взять свидетельство о рождении (или паспорт при его наличии) и полис ОМC, выданный в Москве
, в том случае, если ребенок не прикреплен к медицинской организации столицы. Также понадобится СНИЛС - он нужен для получения сертификата о вакцинации на портале gosuslugi.ru.
Вакцинация проводится только при наличии письменного заявления от родителя или законного представителя и добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство.