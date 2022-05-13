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В Москве почти шесть тысяч подростков полностью привились "Спутником М" - РИА Новости, 13.05.2022
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В Москве почти шесть тысяч подростков полностью привились "Спутником М"
В Москве почти шесть тысяч подростков полностью привились "Спутником М" - РИА Новости, 13.05.2022
В Москве почти шесть тысяч подростков полностью привились "Спутником М"
Почти 6 тысяч подростков 12-17 лет привились двумя компонентами "Спутник М" в Москве, клинические исследования вакцины показывают ее эффективность и... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T16:37
2022-05-13T16:37
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Почти 6 тысяч подростков 12-17 лет привились двумя компонентами "Спутник М" в Москве, клинические исследования вакцины показывают ее эффективность и безопасность, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения."На сегодняшний день прививку от COVID-19 препаратом "Спутник М" двумя компонентами сделали 5,7 тысячи подростков 12-17 лет, первым компонентом вакцинированы 6,2 тысячи человек. Клинические исследования "Спутника М" показывают его эффективность и безопасность. Вакцинация от COVID-19 проводится исключительно на добровольной и бесплатной основе", - рассказали в пресс-службе.В департаменте напомнили, что для тех, кто прикреплен к поликлинике, доступна онлайн-запись на порталах mos.ru, emias.info, с помощью мобильных приложений "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "ЕМИАС.ИНФО". Также можно записаться по телефону или в информационных киосках поликлиник. Подростки без прикрепления, имеющие московский полис ОМС, могут записаться на вакцинацию по телефону любой выбранной поликлиники.С собой нужно будет взять свидетельство о рождении (или паспорт при его наличии) и полис ОМC, выданный в Москве, в том случае, если ребенок не прикреплен к медицинской организации столицы. Также понадобится СНИЛС - он нужен для получения сертификата о вакцинации на портале gosuslugi.ru.Вакцинация проводится только при наличии письменного заявления от родителя или законного представителя и добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство.
https://ria.ru/20220513/vaktsinatsiya-1788250097.html
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москва, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:37 13.05.2022
 
В Москве почти шесть тысяч подростков полностью привились "Спутником М"

В Москве почти шесть тысяч подростков от 12 до 17 лет полностью привились "Спутником М"

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУпаковки с детской вакциной Спутник-М ("Гам-КОВИД-Вак-М")
Упаковки с детской вакциной Спутник-М (Гам-КОВИД-Вак-М) - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Упаковки с детской вакциной Спутник-М ("Гам-КОВИД-Вак-М"). Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Почти 6 тысяч подростков 12-17 лет привились двумя компонентами "Спутник М" в Москве, клинические исследования вакцины показывают ее эффективность и безопасность, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
"На сегодняшний день прививку от COVID-19 препаратом "Спутник М" двумя компонентами сделали 5,7 тысячи подростков 12-17 лет, первым компонентом вакцинированы 6,2 тысячи человек. Клинические исследования "Спутника М" показывают его эффективность и безопасность. Вакцинация от COVID-19 проводится исключительно на добровольной и бесплатной основе", - рассказали в пресс-службе.
Вакцина Гам-КОВИД-Вак-М (Спутник М) - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 09:10
Гинцбург назвал сроки начала исследования вакцины от COVID-19 для детей
В департаменте напомнили, что для тех, кто прикреплен к поликлинике, доступна онлайн-запись на порталах mos.ru, emias.info, с помощью мобильных приложений "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "ЕМИАС.ИНФО". Также можно записаться по телефону или в информационных киосках поликлиник. Подростки без прикрепления, имеющие московский полис ОМС, могут записаться на вакцинацию по телефону любой выбранной поликлиники.
С собой нужно будет взять свидетельство о рождении (или паспорт при его наличии) и полис ОМC, выданный в Москве, в том случае, если ребенок не прикреплен к медицинской организации столицы. Также понадобится СНИЛС - он нужен для получения сертификата о вакцинации на портале gosuslugi.ru.
Вакцинация проводится только при наличии письменного заявления от родителя или законного представителя и добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
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Голикова поручила принять меры для увеличения охвата вакцинации от COVID
 
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