https://ria.ru/20220513/vaktsinatsiya-1788374374.html

В Москве почти шесть тысяч подростков полностью привились "Спутником М"

В Москве почти шесть тысяч подростков полностью привились "Спутником М" - РИА Новости, 13.05.2022

В Москве почти шесть тысяч подростков полностью привились "Спутником М"

Почти 6 тысяч подростков 12-17 лет привились двумя компонентами "Спутник М" в Москве, клинические исследования вакцины показывают ее эффективность и... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T16:37

2022-05-13T16:37

2022-05-13T16:37

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Почти 6 тысяч подростков 12-17 лет привились двумя компонентами "Спутник М" в Москве, клинические исследования вакцины показывают ее эффективность и безопасность, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения."На сегодняшний день прививку от COVID-19 препаратом "Спутник М" двумя компонентами сделали 5,7 тысячи подростков 12-17 лет, первым компонентом вакцинированы 6,2 тысячи человек. Клинические исследования "Спутника М" показывают его эффективность и безопасность. Вакцинация от COVID-19 проводится исключительно на добровольной и бесплатной основе", - рассказали в пресс-службе.В департаменте напомнили, что для тех, кто прикреплен к поликлинике, доступна онлайн-запись на порталах mos.ru, emias.info, с помощью мобильных приложений "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "ЕМИАС.ИНФО". Также можно записаться по телефону или в информационных киосках поликлиник. Подростки без прикрепления, имеющие московский полис ОМС, могут записаться на вакцинацию по телефону любой выбранной поликлиники.С собой нужно будет взять свидетельство о рождении (или паспорт при его наличии) и полис ОМC, выданный в Москве, в том случае, если ребенок не прикреплен к медицинской организации столицы. Также понадобится СНИЛС - он нужен для получения сертификата о вакцинации на портале gosuslugi.ru.Вакцинация проводится только при наличии письменного заявления от родителя или законного представителя и добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство.

https://ria.ru/20220513/vaktsinatsiya-1788250097.html

https://ria.ru/20220429/vaktsinatsiya-1786247836.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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