https://ria.ru/20220513/vaktsinatsiya-1788250097.html

Гинцбург назвал сроки начала исследования вакцины от COVID-19 для детей

Гинцбург назвал сроки начала исследования вакцины от COVID-19 для детей - РИА Новости, 13.05.2022

Гинцбург назвал сроки начала исследования вакцины от COVID-19 для детей

Введение вакцины против коронавирусной инфекции детям в возрасте 6-11 лет в рамках клинических исследований начнется 3 июня, в настоящее время идет набор... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T09:10

2022-05-13T09:10

2022-05-13T09:10

россия

коронавирус в россии

общество

здоровье - общество

александр гинцбург

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

вакцина "спутник м"

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770497928_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0293ae554736eed8128e805f57e79c6a.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Введение вакцины против коронавирусной инфекции детям в возрасте 6-11 лет в рамках клинических исследований начнется 3 июня, в настоящее время идет набор добровольцев, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Скрининг начался, первое введение вакцины будет 3 июня. Сейчас идет набор добровольцев, готовятся электронные карты, чтобы 3 июня начать введение препарата", - сказал Гинцбург.Минздрав России ранее принял решение о регистрации вакцины от коронавируса для подростков 12-17 лет "Спутник М" после необходимых исследований, в которых она показала эффективность и безопасность. В конце января Центр Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины для детей от шести до 11 лет.

https://ria.ru/20220429/vaktsinatsiya-1786247836.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, александр гинцбург, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), вакцина "спутник м", министерство здравоохранения рф (минздрав россии)