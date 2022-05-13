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Гинцбург назвал сроки начала исследования вакцины от COVID-19 для детей - РИА Новости, 13.05.2022
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Гинцбург назвал сроки начала исследования вакцины от COVID-19 для детей
Гинцбург назвал сроки начала исследования вакцины от COVID-19 для детей - РИА Новости, 13.05.2022
Гинцбург назвал сроки начала исследования вакцины от COVID-19 для детей
Введение вакцины против коронавирусной инфекции детям в возрасте 6-11 лет в рамках клинических исследований начнется 3 июня, в настоящее время идет набор... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T09:10
2022-05-13T09:10
россия
коронавирус в россии
общество
здоровье - общество
александр гинцбург
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
вакцина "спутник м"
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Введение вакцины против коронавирусной инфекции детям в возрасте 6-11 лет в рамках клинических исследований начнется 3 июня, в настоящее время идет набор добровольцев, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Скрининг начался, первое введение вакцины будет 3 июня. Сейчас идет набор добровольцев, готовятся электронные карты, чтобы 3 июня начать введение препарата", - сказал Гинцбург.Минздрав России ранее принял решение о регистрации вакцины от коронавируса для подростков 12-17 лет "Спутник М" после необходимых исследований, в которых она показала эффективность и безопасность. В конце января Центр Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины для детей от шести до 11 лет.
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россия, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, александр гинцбург, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), вакцина "спутник м", министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
09:10 13.05.2022
 
Гинцбург назвал сроки начала исследования вакцины от COVID-19 для детей

Гинцбург: вакцинация детей 6-11 лет от COVID-19 в рамках исследования начнется 3 июня

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВакцина "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М")
Вакцина Гам-КОВИД-Вак-М (Спутник М) - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вакцина "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М"). Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Введение вакцины против коронавирусной инфекции детям в возрасте 6-11 лет в рамках клинических исследований начнется 3 июня, в настоящее время идет набор добровольцев, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Скрининг начался, первое введение вакцины будет 3 июня. Сейчас идет набор добровольцев, готовятся электронные карты, чтобы 3 июня начать введение препарата", - сказал Гинцбург.
Минздрав России ранее принял решение о регистрации вакцины от коронавируса для подростков 12-17 лет "Спутник М" после необходимых исследований, в которых она показала эффективность и безопасность. В конце января Центр Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины для детей от шести до 11 лет.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Дополняется
Голикова поручила принять меры для увеличения охвата вакцинации от COVID
 
РоссияКоронавирус в РоссииОбществоЗдоровье - ОбществоАлександр ГинцбургНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)Вакцина "Спутник М"Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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