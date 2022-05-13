https://ria.ru/20220513/vaktsinatsiya-1788250097.html
Гинцбург назвал сроки начала исследования вакцины от COVID-19 для детей
Гинцбург назвал сроки начала исследования вакцины от COVID-19 для детей - РИА Новости, 13.05.2022
Гинцбург назвал сроки начала исследования вакцины от COVID-19 для детей
Введение вакцины против коронавирусной инфекции детям в возрасте 6-11 лет в рамках клинических исследований начнется 3 июня, в настоящее время идет набор... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T09:10
2022-05-13T09:10
2022-05-13T09:10
россия
коронавирус в россии
общество
здоровье - общество
александр гинцбург
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
вакцина "спутник м"
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Введение вакцины против коронавирусной инфекции детям в возрасте 6-11 лет в рамках клинических исследований начнется 3 июня, в настоящее время идет набор добровольцев, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Скрининг начался, первое введение вакцины будет 3 июня. Сейчас идет набор добровольцев, готовятся электронные карты, чтобы 3 июня начать введение препарата", - сказал Гинцбург.Минздрав России ранее принял решение о регистрации вакцины от коронавируса для подростков 12-17 лет "Спутник М" после необходимых исследований, в которых она показала эффективность и безопасность. В конце января Центр Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины для детей от шести до 11 лет.
https://ria.ru/20220429/vaktsinatsiya-1786247836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, александр гинцбург, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), вакцина "спутник м", министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Гинцбург назвал сроки начала исследования вакцины от COVID-19 для детей
Гинцбург: вакцинация детей 6-11 лет от COVID-19 в рамках исследования начнется 3 июня