https://ria.ru/20220513/vaktsina-1788329028.html
Медведев рассказал об испытаниях вакцины от коронавируса в Сколково
Медведев рассказал об испытаниях вакцины от коронавируса в Сколково - РИА Новости, 13.05.2022
Медведев рассказал об испытаниях вакцины от коронавируса в Сколково
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что вакцина от коронавируса, разработкой и подготовкой к производству которой занимался фонд "Сколково",... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T14:21
2022-05-13T14:21
2022-05-13T14:46
здоровье - общество
дмитрий медведев
сколково
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что вакцина от коронавируса, разработкой и подготовкой к производству которой занимался фонд "Сколково", сейчас проходит клинические испытания."Фонд оказывал поддержку десяткам участников проекта, которые ведут разработки в сфере медицины, фармацевтики, образования, транспорта. Ну, занимался и производством, подготовкой к производству, разработкой собственной вакцины. Она сейчас проходит клинические испытания", - сказал Медведев на заседании попечительского совета фонда "Сколково", посвященного итогам 2021 года.
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здоровье - общество, дмитрий медведев, сколково
14:21 13.05.2022 (обновлено: 14:46 13.05.2022)
Медведев рассказал об испытаниях вакцины от коронавируса в Сколково
Медведев: вакцина от коронавируса проходит клинические испытания в Сколково
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что вакцина от коронавируса, разработкой и подготовкой к производству которой занимался фонд "Сколково", сейчас проходит клинические испытания.
"Фонд оказывал поддержку десяткам участников проекта, которые ведут разработки в сфере медицины, фармацевтики, образования, транспорта. Ну, занимался и производством, подготовкой к производству, разработкой собственной вакцины. Она сейчас проходит клинические испытания", - сказал Медведев на заседании попечительского совета фонда "Сколково", посвященного итогам 2021 года.