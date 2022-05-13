https://ria.ru/20220513/vaktsina-1788329028.html

Медведев рассказал об испытаниях вакцины от коронавируса в Сколково

Медведев рассказал об испытаниях вакцины от коронавируса в Сколково - РИА Новости, 13.05.2022

Медведев рассказал об испытаниях вакцины от коронавируса в Сколково

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что вакцина от коронавируса, разработкой и подготовкой к производству которой занимался фонд "Сколково",... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T14:21

2022-05-13T14:21

2022-05-13T14:46

здоровье - общество

дмитрий медведев

сколково

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что вакцина от коронавируса, разработкой и подготовкой к производству которой занимался фонд "Сколково", сейчас проходит клинические испытания."Фонд оказывал поддержку десяткам участников проекта, которые ведут разработки в сфере медицины, фармацевтики, образования, транспорта. Ну, занимался и производством, подготовкой к производству, разработкой собственной вакцины. Она сейчас проходит клинические испытания", - сказал Медведев на заседании попечительского совета фонда "Сколково", посвященного итогам 2021 года.

https://ria.ru/20220513/importozameschenie-1788328933.html

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здоровье - общество, дмитрий медведев, сколково