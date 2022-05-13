17:03 13.05.2022 (обновлено: 17:05 13.05.2022)
Кравцов проведет открытый урок в московской школе
Министр просвещения России Сергей Кравцов проведет открытый урок в московской школе
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов . Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов проведёт открытый урок в московской школе, в ходе которого расскажет об истории государственных символов страны, сообщает пресс-служба министерства.
"16 мая в 9:30 министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов проведет открытый урок для учеников Средней общеобразовательной школы № 1529 имени А.С. Грибоедова. В ходе занятия министр расскажет об истории возникновения и применения государственных символов России, о значении церемоний поднятия флага и исполнения гимна", - говорится в сообщении.
Пресс-служба сообщает, что основной темой урока станут масштабные просветительские и профориентационные проекты, которые проходят в России. Министр расскажет о деятельности организаций, реализующих акции и мероприятия, направленные на историческое просвещение и популяризацию традиционных ценностей. Отдельно глава Минпросвещения поделится возможностями для развития в рамках крупных детских движениях и объединениях – Российском движении школьников, ЮНАРМИИ, платформе "Большая перемена" и новое объединение юных историков "Сила в правде".