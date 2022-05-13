https://ria.ru/20220513/urok-1788385726.html

Кравцов проведет открытый урок в московской школе

Кравцов проведет открытый урок в московской школе - РИА Новости, 13.05.2022

Кравцов проведет открытый урок в московской школе

Министр просвещения России Сергей Кравцов проведёт открытый урок в московской школе, в ходе которого расскажет об истории государственных символов страны,... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T17:03

2022-05-13T17:03

2022-05-13T17:05

общество

россия

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов проведёт открытый урок в московской школе, в ходе которого расскажет об истории государственных символов страны, сообщает пресс-служба министерства.Пресс-служба сообщает, что основной темой урока станут масштабные просветительские и профориентационные проекты, которые проходят в России. Министр расскажет о деятельности организаций, реализующих акции и мероприятия, направленные на историческое просвещение и популяризацию традиционных ценностей. Отдельно глава Минпросвещения поделится возможностями для развития в рамках крупных детских движениях и объединениях – Российском движении школьников, ЮНАРМИИ, платформе "Большая перемена" и новое объединение юных историков "Сила в правде".

россия

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)