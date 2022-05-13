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Кравцов проведет открытый урок в московской школе - РИА Новости, 13.05.2022
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Кравцов проведет открытый урок в московской школе
Кравцов проведет открытый урок в московской школе - РИА Новости, 13.05.2022
Кравцов проведет открытый урок в московской школе
Министр просвещения России Сергей Кравцов проведёт открытый урок в московской школе, в ходе которого расскажет об истории государственных символов страны,... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:03
2022-05-13T17:05
общество
россия
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов проведёт открытый урок в московской школе, в ходе которого расскажет об истории государственных символов страны, сообщает пресс-служба министерства.Пресс-служба сообщает, что основной темой урока станут масштабные просветительские и профориентационные проекты, которые проходят в России. Министр расскажет о деятельности организаций, реализующих акции и мероприятия, направленные на историческое просвещение и популяризацию традиционных ценностей. Отдельно глава Минпросвещения поделится возможностями для развития в рамках крупных детских движениях и объединениях – Российском движении школьников, ЮНАРМИИ, платформе "Большая перемена" и новое объединение юных историков "Сила в правде".
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общество, россия, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
17:03 13.05.2022 (обновлено: 17:05 13.05.2022)
 
Кравцов проведет открытый урок в московской школе

Министр просвещения России Сергей Кравцов проведет открытый урок в московской школе

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов проведёт открытый урок в московской школе, в ходе которого расскажет об истории государственных символов страны, сообщает пресс-служба министерства.
"16 мая в 9:30 министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов проведет открытый урок для учеников Средней общеобразовательной школы № 1529 имени А.С. Грибоедова. В ходе занятия министр расскажет об истории возникновения и применения государственных символов России, о значении церемоний поднятия флага и исполнения гимна", - говорится в сообщении.
Пресс-служба сообщает, что основной темой урока станут масштабные просветительские и профориентационные проекты, которые проходят в России. Министр расскажет о деятельности организаций, реализующих акции и мероприятия, направленные на историческое просвещение и популяризацию традиционных ценностей. Отдельно глава Минпросвещения поделится возможностями для развития в рамках крупных детских движениях и объединениях – Российском движении школьников, ЮНАРМИИ, платформе "Большая перемена" и новое объединение юных историков "Сила в правде".
 
ОбществоРоссияСергей КравцовМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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