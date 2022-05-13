10:59 13.05.2022 (обновлено: 14:23 13.05.2022)
Австрийцы раскритиковали ультиматум канцлера в адрес "Газпрома"
Австрийцы назвали ультиматум канцлера Нехаммера в адрес "Газпрома" неуместным
Канцлер Австрии Карл Нехаммер. Архивное фото
БЕРЛИН, 13 мая — РИА Новости. Австрийцы раскритиковали ультиматум канцлера Карла Нехаммера в адрес российской компании "Газпром", сочтя подобные угрозы неуместными.
В четверг в интервью газете Kronen-Zeitung канцлер Нехаммер заявил, что "мы проследим за тем, что, если российский "Газпром" не заполнит наше самое крупное хранилище, мы его у них заберем для других поставщиков". Газета уточнила, что речь идет о газохранилище Haidach в федеральной земле Зальцбург, в настоящее время оно остается де-факто пустым. Аналогичное заявление канцлер сделал в интервью изданию Kleine Zeitung (пятничный выпуск), указав, что в правительстве "обдумают меры, как оно (газохранилище Haidach. — Прим. ред.) должно быть заполнено".
"Нехаммер грозит России <...>, но одновременно подчеркивает, что мы, скорее, нейтральны. Мы защищаемся от России, потому что увеличиваем бюджет федеральной армии. Да, с 15 (самолетами. — Прим. ред.) Eurofighter, шесть из которых годны к полетам. Надо отдать Нехаммеру должное, он действует типично по-австрийски. Откиньтесь назад и <...> "этого не произойдет, расслабьтесь", — пишет один из читателей под материалом с интервью Нехаммера в Kleine Zeitung.
Заявления канцлера также активно обсуждаются в соцсетях. Публицист Фридрих Вегенштайн прокомментировал заявления в адрес "Газпрома" следующим образом: "На кого хочет произвести впечатление Нехаммер? Вместо кризисного плана он угрожает "Газпрому" — это просто смешно".
"Австрия получает 80% газа из России. Можно было предвидеть, что прецеденты закончатся. В этом состоянии создать давление (на "Газпром". — Прим. ред.)? Действительно? Рад видеть, как потребности будут удовлетворены", — написал в Twitter представитель Вооруженных сил Австрии Бернхард Шульок.
Правительство России в среду утвердило перечень из 31 компании, к которым применяются ответные санкции. В списке немецкая Gazprom Germania GmbH (перестала быть структурой "Газпрома" 31 марта) и входившие в ее группу компании. Также под санкции попал оператор польской части газопровода "Ямал — Европа" EuroPol GAZ, доля "Газпрома" в котором была заморожена санкциями Польши. В связи с данными мерами газоснабжение в ФРГ сократилось в четверг примерно на четверть, поставки компенсируются за счет закупок в Норвегии и Нидерландах, сообщил регулятор — Федеральное сетевое агентство.
"Газпром" перестал владеть Gazprom Germania в конце марта после сообщений в СМИ о прошедших в ней обысках. А уже 4 апреля власти страны взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами.