Рейтинг@Mail.ru
Австрийцы раскритиковали ультиматум канцлера в адрес "Газпрома" - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220513/ultimatum-1788271156.html
Австрийцы раскритиковали ультиматум канцлера в адрес "Газпрома"
Австрийцы раскритиковали ультиматум канцлера в адрес "Газпрома" - РИА Новости, 13.05.2022
Австрийцы раскритиковали ультиматум канцлера в адрес "Газпрома"
Австрийцы раскритиковали ультиматум канцлера Карла Нехаммера в адрес российской компании "Газпром", сочтя подобные угрозы неуместными. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T10:59
2022-05-13T14:23
экономика
россия
зальцбург (город)
австрия
газпром
eurofighter typhoon
карл нехаммер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762598076_0:313:3071:2040_1920x0_80_0_0_c355ee1020205bb309ab5bbdbef568da.jpg
БЕРЛИН, 13 мая — РИА Новости. Австрийцы раскритиковали ультиматум канцлера Карла Нехаммера в адрес российской компании "Газпром", сочтя подобные угрозы неуместными.В четверг в интервью газете Kronen-Zeitung канцлер Нехаммер заявил, что "мы проследим за тем, что, если российский "Газпром" не заполнит наше самое крупное хранилище, мы его у них заберем для других поставщиков". Газета уточнила, что речь идет о газохранилище Haidach в федеральной земле Зальцбург, в настоящее время оно остается де-факто пустым. Аналогичное заявление канцлер сделал в интервью изданию Kleine Zeitung (пятничный выпуск), указав, что в правительстве "обдумают меры, как оно (газохранилище Haidach. — Прим. ред.) должно быть заполнено"."Нехаммер грозит России &lt;...&gt;, но одновременно подчеркивает, что мы, скорее, нейтральны. Мы защищаемся от России, потому что увеличиваем бюджет федеральной армии. Да, с 15 (самолетами. — Прим. ред.) Eurofighter, шесть из которых годны к полетам. Надо отдать Нехаммеру должное, он действует типично по-австрийски. Откиньтесь назад и &lt;...&gt; "этого не произойдет, расслабьтесь", — пишет один из читателей под материалом с интервью Нехаммера в Kleine Zeitung.Заявления канцлера также активно обсуждаются в соцсетях. Публицист Фридрих Вегенштайн прокомментировал заявления в адрес "Газпрома" следующим образом: "На кого хочет произвести впечатление Нехаммер? Вместо кризисного плана он угрожает "Газпрому" — это просто смешно"."Австрия получает 80% газа из России. Можно было предвидеть, что прецеденты закончатся. В этом состоянии создать давление (на "Газпром". — Прим. ред.)? Действительно? Рад видеть, как потребности будут удовлетворены", — написал в Twitter представитель Вооруженных сил Австрии Бернхард Шульок.Правительство России в среду утвердило перечень из 31 компании, к которым применяются ответные санкции. В списке немецкая Gazprom Germania GmbH (перестала быть структурой "Газпрома" 31 марта) и входившие в ее группу компании. Также под санкции попал оператор польской части газопровода "Ямал — Европа" EuroPol GAZ, доля "Газпрома" в котором была заморожена санкциями Польши. В связи с данными мерами газоснабжение в ФРГ сократилось в четверг примерно на четверть, поставки компенсируются за счет закупок в Норвегии и Нидерландах, сообщил регулятор — Федеральное сетевое агентство."Газпром" перестал владеть Gazprom Germania в конце марта после сообщений в СМИ о прошедших в ней обысках. А уже 4 апреля власти страны взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами.
https://ria.ru/20220507/gaz-1787394773.html
https://ria.ru/20220504/avstriya-1786818283.html
https://ria.ru/20220503/neft-1786656236.html
россия
зальцбург (город)
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762598076_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_3f05ea1b7ec93193afa569d640d7569e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, зальцбург (город), австрия, газпром, eurofighter typhoon, карл нехаммер
10:59 13.05.2022 (обновлено: 14:23 13.05.2022)
 
Австрийцы раскритиковали ультиматум канцлера в адрес "Газпрома"

Австрийцы назвали ультиматум канцлера Нехаммера в адрес "Газпрома" неуместным

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКанцлер Австрии Карл Нехаммер
Канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Канцлер Австрии Карл Нехаммер. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 13 мая — РИА Новости. Австрийцы раскритиковали ультиматум канцлера Карла Нехаммера в адрес российской компании "Газпром", сочтя подобные угрозы неуместными.
В четверг в интервью газете Kronen-Zeitung канцлер Нехаммер заявил, что "мы проследим за тем, что, если российский "Газпром" не заполнит наше самое крупное хранилище, мы его у них заберем для других поставщиков". Газета уточнила, что речь идет о газохранилище Haidach в федеральной земле Зальцбург, в настоящее время оно остается де-факто пустым. Аналогичное заявление канцлер сделал в интервью изданию Kleine Zeitung (пятничный выпуск), указав, что в правительстве "обдумают меры, как оно (газохранилище Haidach. — Прим. ред.) должно быть заполнено".
Газокомпрессорная станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
7 мая, 15:10
В Австрии признали "горькую правду" о российском газе
"Нехаммер грозит России <...>, но одновременно подчеркивает, что мы, скорее, нейтральны. Мы защищаемся от России, потому что увеличиваем бюджет федеральной армии. Да, с 15 (самолетами. — Прим. ред.) Eurofighter, шесть из которых годны к полетам. Надо отдать Нехаммеру должное, он действует типично по-австрийски. Откиньтесь назад и <...> "этого не произойдет, расслабьтесь", — пишет один из читателей под материалом с интервью Нехаммера в Kleine Zeitung.
Заявления канцлера также активно обсуждаются в соцсетях. Публицист Фридрих Вегенштайн прокомментировал заявления в адрес "Газпрома" следующим образом: "На кого хочет произвести впечатление Нехаммер? Вместо кризисного плана он угрожает "Газпрому" — это просто смешно".
Здание Европарламента - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 15:07Специальная военная операция на Украине
В ЕП раскритиковали Австрию за поддержку НАТО по Украине
"Австрия получает 80% газа из России. Можно было предвидеть, что прецеденты закончатся. В этом состоянии создать давление (на "Газпром". — Прим. ред.)? Действительно? Рад видеть, как потребности будут удовлетворены", — написал в Twitter представитель Вооруженных сил Австрии Бернхард Шульок.
Правительство России в среду утвердило перечень из 31 компании, к которым применяются ответные санкции. В списке немецкая Gazprom Germania GmbH (перестала быть структурой "Газпрома" 31 марта) и входившие в ее группу компании. Также под санкции попал оператор польской части газопровода "Ямал — Европа" EuroPol GAZ, доля "Газпрома" в котором была заморожена санкциями Польши. В связи с данными мерами газоснабжение в ФРГ сократилось в четверг примерно на четверть, поставки компенсируются за счет закупок в Норвегии и Нидерландах, сообщил регулятор — Федеральное сетевое агентство.
"Газпром" перестал владеть Gazprom Germania в конце марта после сообщений в СМИ о прошедших в ней обысках. А уже 4 апреля власти страны взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами.
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
3 мая, 15:37
Союз промышленников Австрии заявил об опасности эмбарго на нефть из России
 
ЭкономикаРоссияЗальцбург (город)АвстрияГазпромEurofighter TyphoonКарл Нехаммер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала