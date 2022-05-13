https://ria.ru/20220513/ukraina-1788445466.html

Неонацисты в Северодонецке создали огневые точки в жилых домах

Неонацисты в Северодонецке создали огневые точки в жилых домах - РИА Новости, 13.05.2022

Неонацисты в Северодонецке создали огневые точки в жилых домах

Украинские националисты в Северодонецке (ЛНР) на верхних этажах жилых домов оборудовали огневые точки, а жителей насильно удерживают в своих квартирах, заявил... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T21:44

2022-05-13T21:44

2022-05-13T21:44

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украинские националисты в Северодонецке (ЛНР) на верхних этажах жилых домов оборудовали огневые точки, а жителей насильно удерживают в своих квартирах, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Северодонецке Луганской Народной Республики на верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Вилесова националисты оборудовали огневые точки, а жителей насильно удерживают в своих квартирах", - сказал Мизинцев на брифинге в пятницу.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788444540.html

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в мире, украина, ситуация в днр и лнр