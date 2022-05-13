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Неонацисты в Северодонецке создали огневые точки в жилых домах - РИА Новости, 13.05.2022
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Неонацисты в Северодонецке создали огневые точки в жилых домах
Неонацисты в Северодонецке создали огневые точки в жилых домах - РИА Новости, 13.05.2022
Неонацисты в Северодонецке создали огневые точки в жилых домах
Украинские националисты в Северодонецке (ЛНР) на верхних этажах жилых домов оборудовали огневые точки, а жителей насильно удерживают в своих квартирах, заявил... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T21:44
2022-05-13T21:44
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украинские националисты в Северодонецке (ЛНР) на верхних этажах жилых домов оборудовали огневые точки, а жителей насильно удерживают в своих квартирах, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Северодонецке Луганской Народной Республики на верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Вилесова националисты оборудовали огневые точки, а жителей насильно удерживают в своих квартирах", - сказал Мизинцев на брифинге в пятницу.
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр
21:44 13.05.2022
 
Неонацисты в Северодонецке создали огневые точки в жилых домах

Мизинцев: неонацисты в Северодонецке создали огневые точки в домах и удерживают жителей

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий ВСУ в Киевской области
Военнослужащий ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащий ВСУ в Киевской области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украинские националисты в Северодонецке (ЛНР) на верхних этажах жилых домов оборудовали огневые точки, а жителей насильно удерживают в своих квартирах, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Северодонецке Луганской Народной Республики на верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Вилесова националисты оборудовали огневые точки, а жителей насильно удерживают в своих квартирах", - сказал Мизинцев на брифинге в пятницу.
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