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Неонацисты в Северодонецке создали огневые точки в жилых домах
Неонацисты в Северодонецке создали огневые точки в жилых домах - РИА Новости, 13.05.2022
Неонацисты в Северодонецке создали огневые точки в жилых домах
Украинские националисты в Северодонецке (ЛНР) на верхних этажах жилых домов оборудовали огневые точки, а жителей насильно удерживают в своих квартирах, заявил... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T21:44
2022-05-13T21:44
2022-05-13T21:44
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украинские националисты в Северодонецке (ЛНР) на верхних этажах жилых домов оборудовали огневые точки, а жителей насильно удерживают в своих квартирах, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Северодонецке Луганской Народной Республики на верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Вилесова националисты оборудовали огневые точки, а жителей насильно удерживают в своих квартирах", - сказал Мизинцев на брифинге в пятницу.
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Неонацисты в Северодонецке создали огневые точки в жилых домах
Мизинцев: неонацисты в Северодонецке создали огневые точки в домах и удерживают жителей