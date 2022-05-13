21:43 13.05.2022 (обновлено: 21:44 13.05.2022)
Украинские боевики удерживают пациентов в психбольнице в Путивле
Украинские боевики разместили оружие и удерживают пациентов в психбольнице в Путивле
© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Неонацисты в здании психиатрической больницы Путивля в ДНР оборудовали опорный пункт, во дворе разместили тяжелое вооружение, а в подвале силой удерживают персонал и пациентов, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Путивле Донецкой народной республики в здании психиатрической больницы неонацисты оборудовали опорный пункт, во дворе разместили тяжелое вооружение, а в подвале силой удерживают персонал и пациентов больницы", - сказал Мизинцев на брифинге в пятницу.
Он напомнил, что российские подразделения наносят удары только точечно по военным объектам. "И ответственность за гибель мирных жителей, насильно удерживаемых военнослужащими ВСУ и боевиками батальонов территориальной обороны на территории объектов гражданской инфраструктуры, "превращенных" боевиками в опорные пункты и огневые точки, лежит исключительно на преступной украинской власти", - указал Мизинцев.
"Такие действия киевского режима в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам собственных граждан и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права", - добавил он.