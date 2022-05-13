https://ria.ru/20220513/ukraina-1788445202.html

Украинские боевики удерживают пациентов в психбольнице в Путивле

Украинские боевики удерживают пациентов в психбольнице в Путивле - РИА Новости, 13.05.2022

Украинские боевики удерживают пациентов в психбольнице в Путивле

Неонацисты в здании психиатрической больницы Путивля в ДНР оборудовали опорный пункт, во дворе разместили тяжелое вооружение, а в подвале силой удерживают... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T21:43

2022-05-13T21:43

2022-05-13T21:44

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Неонацисты в здании психиатрической больницы Путивля в ДНР оборудовали опорный пункт, во дворе разместили тяжелое вооружение, а в подвале силой удерживают персонал и пациентов, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он напомнил, что российские подразделения наносят удары только точечно по военным объектам. "И ответственность за гибель мирных жителей, насильно удерживаемых военнослужащими ВСУ и боевиками батальонов территориальной обороны на территории объектов гражданской инфраструктуры, "превращенных" боевиками в опорные пункты и огневые точки, лежит исключительно на преступной украинской власти", - указал Мизинцев."Такие действия киевского режима в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам собственных граждан и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права", - добавил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр, россия