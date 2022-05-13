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Украина хотела, чтобы Россию признали стороной конфликта, заявил эксперт - РИА Новости, 13.05.2022
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Украина хотела, чтобы Россию признали стороной конфликта, заявил эксперт
Украина хотела, чтобы Россию признали стороной конфликта, заявил эксперт - РИА Новости, 13.05.2022
Украина хотела, чтобы Россию признали стороной конфликта, заявил эксперт
Украина добивалась того, чтобы Россия была признана стороной конфликта, в ходе переговоров по минским соглашениям, заявил директор Лаборатории анализа... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:34
2022-05-13T17:37
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
мгимо
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украина добивалась того, чтобы Россия была признана стороной конфликта, в ходе переговоров по минским соглашениям, заявил директор Лаборатории анализа международных процессов Института международных исследований Николай Силаев."Украина добивалась того, чтобы Россия была признана стороной конфликта, этому была посвящена львиная доля усилий украинских переговорщиков. Это делалось разными способами, начиная от прямых требований, с того, что украинские представители на переговорах, хотя они находились за одним столом с представителями Донецка и Луганска, заявляли, что мы не ведём прямых переговоров с ними, мы ведём переговоры только с Россией, а их мы даже не слушаем", - сказал он на лекции "Короткая жизнь минских соглашений: почему дипломатия не сработала" в МГИМО.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788380353.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, мгимо
17:34 13.05.2022 (обновлено: 17:37 13.05.2022)
 
Украина хотела, чтобы Россию признали стороной конфликта, заявил эксперт

Николай Силаев: Украина хотела, чтобы Россию признали стороной конфликта

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий под Киевом
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Киевом. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украина добивалась того, чтобы Россия была признана стороной конфликта, в ходе переговоров по минским соглашениям, заявил директор Лаборатории анализа международных процессов Института международных исследований Николай Силаев.
"Украина добивалась того, чтобы Россия была признана стороной конфликта, этому была посвящена львиная доля усилий украинских переговорщиков. Это делалось разными способами, начиная от прямых требований, с того, что украинские представители на переговорах, хотя они находились за одним столом с представителями Донецка и Луганска, заявляли, что мы не ведём прямых переговоров с ними, мы ведём переговоры только с Россией, а их мы даже не слушаем", - сказал он на лекции "Короткая жизнь минских соглашений: почему дипломатия не сработала" в МГИМО.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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