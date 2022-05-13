https://ria.ru/20220513/ukraina-1788395931.html

Украина хотела, чтобы Россию признали стороной конфликта, заявил эксперт

Украина хотела, чтобы Россию признали стороной конфликта, заявил эксперт - РИА Новости, 13.05.2022

Украина хотела, чтобы Россию признали стороной конфликта, заявил эксперт

Украина добивалась того, чтобы Россия была признана стороной конфликта, в ходе переговоров по минским соглашениям, заявил директор Лаборатории анализа... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T17:34

2022-05-13T17:34

2022-05-13T17:37

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

мгимо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783267507_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_88a842a09d8d88a54dd5dd43921a9df5.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украина добивалась того, чтобы Россия была признана стороной конфликта, в ходе переговоров по минским соглашениям, заявил директор Лаборатории анализа международных процессов Института международных исследований Николай Силаев."Украина добивалась того, чтобы Россия была признана стороной конфликта, этому была посвящена львиная доля усилий украинских переговорщиков. Это делалось разными способами, начиная от прямых требований, с того, что украинские представители на переговорах, хотя они находились за одним столом с представителями Донецка и Луганска, заявляли, что мы не ведём прямых переговоров с ними, мы ведём переговоры только с Россией, а их мы даже не слушаем", - сказал он на лекции "Короткая жизнь минских соглашений: почему дипломатия не сработала" в МГИМО.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788380353.html

https://ria.ru/20220513/biolaboratorii-1788392993.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, мгимо