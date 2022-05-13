https://ria.ru/20220513/ukraina-1788303408.html

Нидерланды хотят поставить Киеву пять самоходных артиллерийских установок

Нидерланды хотят поставить Киеву пять самоходных артиллерийских установок - РИА Новости, 13.05.2022

Нидерланды хотят поставить Киеву пять самоходных артиллерийских установок

Нидерланды намерены поставить Украине пять самоходных артиллерийских установок, сообщила в письме Палате представителей королевства (нижней палате парламента)... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T12:58

2022-05-13T12:58

2022-05-13T13:14

специальная военная операция на украине

в мире

кристина ламбрехт

нидерланды

германия

украина

ситуация в днр и лнр

россия

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ПАРИЖ, 13 мая - РИА Новости. Нидерланды намерены поставить Украине пять самоходных артиллерийских установок, сообщила в письме Палате представителей королевства (нижней палате парламента) министр обороны Кайса Оллонгрен."Кабинет министров недавно проинформировал Палату о предполагаемой поставке бронированных гаубиц в сотрудничестве с Германией... В общей сложности речь идет о двенадцати самоходных артиллерийских установок, из которых Нидерланды поставят пять, а Германия - семь", - говорится в письме Оллонгрен.Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт подтвердила, что Берлин поставит Украине семь гаубиц Panzerhaubitzen 2000.Предполагается, что Германия возьмет на себя обучение и материально-техническое обеспечение установок.Планы властей Нидерландов поставлять Украине самоходные артиллерийские установки вызвало недовольство среди военных голландской армии. По словам председателя Ассоциации офицеров Нидерландов (NOV) Нильса ван Вензеля, военные разочарованы такими планами правительства, так как такие САУ "крайне необходимы для увеличения огневой мощи голландской армии".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220506/gaubitsy-1787179268.html

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