https://ria.ru/20220513/ukraina-1788274147.html

Житель села в ДНР рассказал, как ВСУ при отходе грабят банки и магазины

Житель села в ДНР рассказал, как ВСУ при отходе грабят банки и магазины - РИА Новости, 13.05.2022

Житель села в ДНР рассказал, как ВСУ при отходе грабят банки и магазины

Житель села Владимировка в Донецкой народной республике рассказал РИА Новости, как украинские военные при отходе выжигают дома, грабят банки и магазины,... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T11:12

2022-05-13T11:12

2022-05-13T11:12

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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СЕЛО ВЛАДИМИРОВКА (ДНР), 13 мая - РИА Новости. Житель села Владимировка в Донецкой народной республике рассказал РИА Новости, как украинские военные при отходе выжигают дома, грабят банки и магазины, забирают машины у мирных граждан."Здесь поселок Рудник, там стояли три здания двухэтажные, заживо палили людей, я своими глазами видел. Они загоняли в подвал, поселялись в квартиры, а потом когда уже Россия и ДНР пришли, они стали выжигать людей", - сказал он.По словам жителя села, "именно украинцы выжигали людей, полностью квартиры, подвалы". "Магазины "выставляли", аптеки, банки грабили, все на моих глазах. Забирают все – машины, генераторы. Откроешь рот – получишь пулю в лоб", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788253528.html

https://ria.ru/20220512/ukraina-1788042135.html

россия

украина

донбасс

донецкая народная республика

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, донецкая народная республика