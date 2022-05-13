https://ria.ru/20220513/ukraina-1788274147.html
Житель села в ДНР рассказал, как ВСУ при отходе грабят банки и магазины
Житель села в ДНР рассказал, как ВСУ при отходе грабят банки и магазины - РИА Новости, 13.05.2022
Житель села в ДНР рассказал, как ВСУ при отходе грабят банки и магазины
Житель села Владимировка в Донецкой народной республике рассказал РИА Новости, как украинские военные при отходе выжигают дома, грабят банки и магазины,... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T11:12
2022-05-13T11:12
2022-05-13T11:12
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779593323_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_feebe0a56c1f4d9ec2e728487d9d9312.jpg
СЕЛО ВЛАДИМИРОВКА (ДНР), 13 мая - РИА Новости. Житель села Владимировка в Донецкой народной республике рассказал РИА Новости, как украинские военные при отходе выжигают дома, грабят банки и магазины, забирают машины у мирных граждан."Здесь поселок Рудник, там стояли три здания двухэтажные, заживо палили людей, я своими глазами видел. Они загоняли в подвал, поселялись в квартиры, а потом когда уже Россия и ДНР пришли, они стали выжигать людей", - сказал он.По словам жителя села, "именно украинцы выжигали людей, полностью квартиры, подвалы". "Магазины "выставляли", аптеки, банки грабили, все на моих глазах. Забирают все – машины, генераторы. Откроешь рот – получишь пулю в лоб", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788253528.html
https://ria.ru/20220512/ukraina-1788042135.html
россия
украина
донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779593323_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_1ea21dbd8fbc7426357263e2c2850827.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Житель села в ДНР рассказал, как ВСУ при отходе грабят банки и магазины
Житель села Владимировка в ДНР рассказал, как ВСУ при отходе грабят банки и магазины