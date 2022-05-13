https://ria.ru/20220513/ukraina-1788270859.html

В Сербии рассказали, как Россия создаст новый миропорядок

В Сербии рассказали, как Россия создаст новый миропорядок - РИА Новости, 13.05.2022

В Сербии рассказали, как Россия создаст новый миропорядок

Россия бросила вызов западному миру, и если она выдержит тотальное давление и победит, то ее примеру последуют многие страны, считает сербское издание "Печат". РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T10:59

2022-05-13T10:59

2022-05-13T11:04

владимир путин

россия

украина

москва

нато

в мире

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Россия бросила вызов западному миру, и если она выдержит тотальное давление и победит, то ее примеру последуют многие страны, считает сербское издание "Печат".Автор статьи также обратил внимание на нелогичность западных СМИ при освещении ситуации на Украине и попытку демонизировать Москву."С одной стороны, по их словам, российская армия не способна оказать сопротивление даже "бедной, незащищенной Украине", а с другой, Россия ― прямая угроза европейской безопасности и блоку НАТО. Оба утверждения никак не соприкасаются с реальностью. Россия — мощная военная сверхдержава, которая оказывает большое влияние на мировую экономику и, конечно, не ведет подготовку к захвату Европы", — цитирует издание известного американского мыслителя Наома Хомски.При этом Москва, как отметили в "Печат", не раз предлагала Киеву дипломатические пути выхода из сложившейся ситуации."Украинская сторона не только не ответила на эти предложения, но и решила дать жестокий отпор, положившись на альянс НАТО, а прежде всего на США, которые крайне заинтересованы в том, чтобы инвестировать миллиарды долларов в украинскую "машину смерти", — отмечается в публикации.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, россия, украина, москва, нато, в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии