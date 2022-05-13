10:59 13.05.2022 (обновлено: 11:04 13.05.2022)
В Сербии рассказали, как Россия создаст новый миропорядок
"Печат": победа России на Украине положит конец господству Запада
Вид на Кремль в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Россия бросила вызов западному миру, и если она выдержит тотальное давление и победит, то ее примеру последуют многие страны, считает сербское издание "Печат".
"Неудача Запада на Украине ознаменует конец западному доминированию. Европейские государства возьмут курс на сближение с Москвой и заключат с Россией соглашения в области безопасности, тем самым ослабив американское влияние не только в регионе, но и в мире", — говорится в публикации.
"С одной стороны, по их словам, российская армия не способна оказать сопротивление даже "бедной, незащищенной Украине", а с другой, Россия ― прямая угроза европейской безопасности и блоку НАТО. Оба утверждения никак не соприкасаются с реальностью. Россия — мощная военная сверхдержава, которая оказывает большое влияние на мировую экономику и, конечно, не ведет подготовку к захвату Европы", — цитирует издание известного американского мыслителя Наома Хомски.
При этом Москва, как отметили в "Печат", не раз предлагала Киеву дипломатические пути выхода из сложившейся ситуации.
"Украинская сторона не только не ответила на эти предложения, но и решила дать жестокий отпор, положившись на альянс НАТО, а прежде всего на США, которые крайне заинтересованы в том, чтобы инвестировать миллиарды долларов в украинскую "машину смерти", — отмечается в публикации.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.