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Пленный украинский военный рассказал, как командиры бросили их во время боя - РИА Новости, 13.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788253528.html
Пленный украинский военный рассказал, как командиры бросили их во время боя
Пленный украинский военный рассказал, как командиры бросили их во время боя - РИА Новости, 13.05.2022
Пленный украинский военный рассказал, как командиры бросили их во время боя
Командиры украинских военнослужащих не следят за своими подчиненными - случается, что в моменты опасности они попросту их бросают, рассказал пленный украинский... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T09:31
2022-05-13T09:39
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
донбасс
сергей лавров
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Командиры украинских военнослужащих не следят за своими подчиненными - случается, что в моменты опасности они попросту их бросают, рассказал пленный украинский военнослужащий Руслан Сердюк.Кадры опроса пленных украинских военнослужащих предоставило Минобороны России."Командиры побросали всех и ушли, а нас оставили как пушечное мясо. Обстрел, кто куда, кто что, из окопа не вылезешь, ничего, может быть, где-то часа в три или четыре кто-то крикнул "отступаем", все", - сказал Сердюк.Он уточнил, что не знает, сколько точно человек было в его отряде, но, по словам командира, речь шла о 45 военнослужащих. Выйти удалось 14 военным, отметил Сердюк. В таком составе они шли по лесу и встретили российских военнослужащих, рассказал пленный."Сдали оружие, боекомплект полностью, мы не ели наверное дня три уже, ни воды, ничего не было. Нам дали воды и поесть российские солдаты. Постели, тепло везде, кормят три раза, воду, сигареты дают. Все есть, никто не бьет, не обижает", - сообщил Сердюк.Другой пленный Андрей Пронин рассказал, что со своим отрядом пришел на позицию и обработал окопы, после чего примерно "сутки вроде было тихо, спокойно", а потом началось "главное веселье". "Бомбили нас сильно, грамотно работали... Сколько людей погибло, было не до счета", - сказал Пронин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220512/ukraina-1788042324.html
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"Оставили как пушечное мясо" – украинский военнопленный рассказал, как их бросили во время боя
Командиры украинских военнослужащих не следят за своими подчиненными - случается, что в моменты опасности они попросту их бросают, рассказал пленный украинский военнослужащий Руслан Сердюк.
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владимир путин, россия, украина, донбасс, сергей лавров, в мире, вооруженные силы украины
09:31 13.05.2022 (обновлено: 09:39 13.05.2022)
 
Пленный украинский военный рассказал, как командиры бросили их во время боя

Пленный украинский военный Руслан Сердюк рассказал, как командиры бросили их во время боя

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Командиры украинских военнослужащих не следят за своими подчиненными - случается, что в моменты опасности они попросту их бросают, рассказал пленный украинский военнослужащий Руслан Сердюк.
Кадры опроса пленных украинских военнослужащих предоставило Минобороны России.
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"Командиры побросали всех и ушли, а нас оставили как пушечное мясо. Обстрел, кто куда, кто что, из окопа не вылезешь, ничего, может быть, где-то часа в три или четыре кто-то крикнул "отступаем", все", - сказал Сердюк.
Он уточнил, что не знает, сколько точно человек было в его отряде, но, по словам командира, речь шла о 45 военнослужащих. Выйти удалось 14 военным, отметил Сердюк. В таком составе они шли по лесу и встретили российских военнослужащих, рассказал пленный.
"Сдали оружие, боекомплект полностью, мы не ели наверное дня три уже, ни воды, ничего не было. Нам дали воды и поесть российские солдаты. Постели, тепло везде, кормят три раза, воду, сигареты дают. Все есть, никто не бьет, не обижает", - сообщил Сердюк.
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Другой пленный Андрей Пронин рассказал, что со своим отрядом пришел на позицию и обработал окопы, после чего примерно "сутки вроде было тихо, спокойно", а потом началось "главное веселье". "Бомбили нас сильно, грамотно работали... Сколько людей погибло, было не до счета", - сказал Пронин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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