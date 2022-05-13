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Зеленский призвал Италию закрыться для российских туристов - РИА Новости, 13.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/turisty-1788347133.html
Зеленский призвал Италию закрыться для российских туристов
Зеленский призвал Италию закрыться для российских туристов - РИА Новости, 13.05.2022
Зеленский призвал Италию закрыться для российских туристов
Владимир Зеленский призвал Италию закрыть страну для российских туристов. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T15:18
2022-05-13T15:18
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
европа
украина
в мире
владимир зеленский
италия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал Италию закрыть страну для российских туристов."Санкционная политика... Я считаю сильными шагами касательно туризма... Российские туристы должны получить культурный отпор, чтобы они знали, что их не рады видеть... Даже те, кто не был на поле боя - они молчат, они поддерживают свое политическое руководство", - заявил Зеленский в эфире итальянского канала Rai 1.Он поблагодарил Европейское сообщество за блокировку активов российских олигархов и заявил, что такое же давление должны почувствовать обычные люди, которые приезжают отдыхать в Европу.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
https://ria.ru/20220509/evro-1787674175.html
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владимир путин, россия, европа, украина, в мире, владимир зеленский, италия, туризм, новости - туризм, туристы
15:18 13.05.2022
 
Зеленский призвал Италию закрыться для российских туристов

Президент Украины Зеленский призвал Италию закрыться для российских туристов

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал Италию закрыть страну для российских туристов.
"Санкционная политика... Я считаю сильными шагами касательно туризма... Российские туристы должны получить культурный отпор, чтобы они знали, что их не рады видеть... Даже те, кто не был на поле боя - они молчат, они поддерживают свое политическое руководство", - заявил Зеленский в эфире итальянского канала Rai 1.
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Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияЕвропаУкраинаВ миреВладимир ЗеленскийИталияТуризмНовости - Туризмтуристы
 
 
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