Зеленский призвал Италию закрыться для российских туристов
Президент Украины Зеленский призвал Италию закрыться для российских туристов
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал Италию закрыть страну для российских туристов.
"Санкционная политика... Я считаю сильными шагами касательно туризма... Российские туристы должны получить культурный отпор, чтобы они знали, что их не рады видеть... Даже те, кто не был на поле боя - они молчат, они поддерживают свое политическое руководство", - заявил Зеленский в эфире итальянского канала Rai 1.
Он поблагодарил Европейское сообщество за блокировку активов российских олигархов и заявил, что такое же давление должны почувствовать обычные люди, которые приезжают отдыхать в Европу.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.