https://ria.ru/20220513/turisty-1788347133.html

Зеленский призвал Италию закрыться для российских туристов

Зеленский призвал Италию закрыться для российских туристов - РИА Новости, 13.05.2022

Зеленский призвал Италию закрыться для российских туристов

Владимир Зеленский призвал Италию закрыть страну для российских туристов. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T15:18

2022-05-13T15:18

2022-05-13T15:18

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

европа

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в мире

владимир зеленский

италия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал Италию закрыть страну для российских туристов."Санкционная политика... Я считаю сильными шагами касательно туризма... Российские туристы должны получить культурный отпор, чтобы они знали, что их не рады видеть... Даже те, кто не был на поле боя - они молчат, они поддерживают свое политическое руководство", - заявил Зеленский в эфире итальянского канала Rai 1.Он поблагодарил Европейское сообщество за блокировку активов российских олигархов и заявил, что такое же давление должны почувствовать обычные люди, которые приезжают отдыхать в Европу.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220509/evro-1787674175.html

https://ria.ru/20220508/nato-1787523441.html

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италия

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, европа, украина, в мире, владимир зеленский, италия, туризм, новости - туризм, туристы