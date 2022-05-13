https://ria.ru/20220513/tserkov-1788424146.html
В Русской старообрядческой церкви опровергли слухи об объединении с РПЦ
В Русской старообрядческой церкви опровергли слухи об объединении с РПЦ - РИА Новости, 13.05.2022
В Русской старообрядческой церкви опровергли слухи об объединении с РПЦ
Канонические вопросы о взаимоотношениях Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) и РПЦ обсуждались на прошедшем недавно совете Московской митрополии... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T19:09
2022-05-13T19:09
2022-05-13T19:09
русская православная церковь
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Канонические вопросы о взаимоотношениях Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) и РПЦ обсуждались на прошедшем недавно совете Московской митрополии РПСЦ, но об объединении конфессий говорить сейчас невозможно, заявил РИА Новости руководитель музейно-библиотечно-архивного отдела Московской митрополии РПСЦ, настоятель храма святителя Николы Чудотворца у Тверской заставы Москвы иерей Алексей Лопатин.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что на прошедшем 10-11 мая под председательством митрополита Корнилия совете Московской митрополии РПСЦ обсуждались вопросы объединения РПЦ и РПСЦ с сохранением у последней права служения старым обрядом."На совете обсуждались канонические вопросы, что они (РПЦ – ред.) считают у нас неканоничным, что мы у них. Это такое выяснение претензий. Этот процесс, который идет последние десять лет, будет идти еще долго, может десятилетия. О каких-то решениях или прорывах в этом вопросе говорить невозможно", - сказал Лопатин, участвовавший в работе совета.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русская православная церковь
В Русской старообрядческой церкви опровергли слухи об объединении с РПЦ
В Русской православной старообрядческой церкви опровергли слухи об объединении с РПЦ
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Канонические вопросы о взаимоотношениях Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) и РПЦ обсуждались на прошедшем недавно совете Московской митрополии РПСЦ, но об объединении конфессий говорить сейчас невозможно, заявил РИА Новости руководитель музейно-библиотечно-архивного отдела Московской митрополии РПСЦ, настоятель храма святителя Николы Чудотворца у Тверской заставы Москвы иерей Алексей Лопатин.
Ранее в Telegram
-каналах появилась информация, что на прошедшем 10-11 мая под председательством митрополита Корнилия совете Московской митрополии РПСЦ обсуждались вопросы объединения РПЦ
и РПСЦ с сохранением у последней права служения старым обрядом.
"На совете обсуждались канонические вопросы, что они (РПЦ – ред.) считают у нас неканоничным, что мы у них. Это такое выяснение претензий. Этот процесс, который идет последние десять лет, будет идти еще долго, может десятилетия. О каких-то решениях или прорывах в этом вопросе говорить невозможно", - сказал Лопатин, участвовавший в работе совета.