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В Челябинской области получили работу более 30 беженцев из Донбасса - РИА Новости, 13.05.2022
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В Челябинской области получили работу более 30 беженцев из Донбасса
В Челябинской области получили работу более 30 беженцев из Донбасса - РИА Новости, 13.05.2022
В Челябинской области получили работу более 30 беженцев из Донбасса
Более 30 человек, прибывших в Челябинскую область из ЛНР, ДНР и Украины, устроились на работу, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе правительства... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T15:05
2022-05-13T15:05
челябинская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
общество
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 мая – РИА Новости. Более 30 человек, прибывших в Челябинскую область из ЛНР, ДНР и Украины, устроились на работу, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе правительства региона.По данным на 13 мая, в Челябинскую область с 1 января 2022 года самостоятельно прибыло 519 человек, вынужденно покинувших территории ЛНР, ДНР и Украины, в том числе 118 детей. В пунктах временного размещения находится 108 человек."При содействии службы занятости трудоустроено 8 человек, самостоятельно трудоустроились 27 человек", - сказали в пресс-службе.Так, часть из них работают в строительной сфере, на АЗС, также есть, кто работает кассиром, кухонным рабочим, охранником, домработницей, уборщиком, а у двоих – фермерское хозяйство.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
https://ria.ru/20220513/rabota-1788333167.html
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донецкая народная республика
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челябинская область, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, общество, россия
15:05 13.05.2022
 
В Челябинской области получили работу более 30 беженцев из Донбасса

В Челябинской области трудоустроили более 30 беженцев из Донбасса

© РИА Новости / Максим БогодвидПосетитель у компьютерного банка вакансий на ярмарке вакансий
Посетитель у компьютерного банка вакансий на ярмарке вакансий - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Посетитель у компьютерного банка вакансий на ярмарке вакансий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 13 мая – РИА Новости. Более 30 человек, прибывших в Челябинскую область из ЛНР, ДНР и Украины, устроились на работу, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе правительства региона.
По данным на 13 мая, в Челябинскую область с 1 января 2022 года самостоятельно прибыло 519 человек, вынужденно покинувших территории ЛНР, ДНР и Украины, в том числе 118 детей. В пунктах временного размещения находится 108 человек.
Посетители на ярмарке вакансий для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 14:33
В Брянской области получили работу более 70 беженцев из Донбасса
"При содействии службы занятости трудоустроено 8 человек, самостоятельно трудоустроились 27 человек", - сказали в пресс-службе.
Так, часть из них работают в строительной сфере, на АЗС, также есть, кто работает кассиром, кухонным рабочим, охранником, домработницей, уборщиком, а у двоих – фермерское хозяйство.
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
 
Челябинская областьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаОбществоРоссия
 
 
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