https://ria.ru/20220513/trudoustroystvo-1788342905.html
В Челябинской области получили работу более 30 беженцев из Донбасса
В Челябинской области получили работу более 30 беженцев из Донбасса - РИА Новости, 13.05.2022
В Челябинской области получили работу более 30 беженцев из Донбасса
Более 30 человек, прибывших в Челябинскую область из ЛНР, ДНР и Украины, устроились на работу, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе правительства... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T15:05
2022-05-13T15:05
2022-05-13T15:05
челябинская область
луганская народная республика
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общество
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 мая – РИА Новости. Более 30 человек, прибывших в Челябинскую область из ЛНР, ДНР и Украины, устроились на работу, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе правительства региона.По данным на 13 мая, в Челябинскую область с 1 января 2022 года самостоятельно прибыло 519 человек, вынужденно покинувших территории ЛНР, ДНР и Украины, в том числе 118 детей. В пунктах временного размещения находится 108 человек."При содействии службы занятости трудоустроено 8 человек, самостоятельно трудоустроились 27 человек", - сказали в пресс-службе.Так, часть из них работают в строительной сфере, на АЗС, также есть, кто работает кассиром, кухонным рабочим, охранником, домработницей, уборщиком, а у двоих – фермерское хозяйство.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
https://ria.ru/20220513/rabota-1788333167.html
челябинская область
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челябинская область, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, общество, россия
В Челябинской области получили работу более 30 беженцев из Донбасса
В Челябинской области трудоустроили более 30 беженцев из Донбасса