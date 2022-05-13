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СМИ: "Яндекс.Маркет" разрешил продажу товаров параллельного импорта

СМИ: "Яндекс.Маркет" разрешил продажу товаров параллельного импорта - РИА Новости, 13.05.2022

СМИ: "Яндекс.Маркет" разрешил продажу товаров параллельного импорта

Онлайн-ритейлер "Яндекс.Маркет" вслед за Wildberries разрешил продавать на своей площадке товары из списка параллельного импорта, сообщает газета "Ведомости" со РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T02:31

2022-05-13T02:31

2022-05-13T02:31

экономика

денис мантуров

россия

ozon

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

москва

яндекс.маркет

импорт

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Онлайн-ритейлер "Яндекс.Маркет" вслед за Wildberries разрешил продавать на своей площадке товары из списка параллельного импорта, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.Ранее в пресс-службе Wildberries сообщили РИА Новости, что маркетплейс разрешил продажу товаров из списка параллельного импорта, в то же время компания принимает меры, чтобы предотвратить возможное появление на маркетплейсе контрафактной продукции.По данным "Ведомостей", Ozon также разрешил продажу товаров из списка параллельного импорта. Представитель компании сообщил изданию, что пока конкретной продукции из этого списка на площадке нет, объяснив это тем, что не все продавцы успели изучить правовую базу.На прошлой неделе на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован перечень товаров для параллельного импорта, он включает в себя 96 пунктов. Список подготовлен Минпромторгом РФ. Как отмечал глава министерства Денис Мантуров, перечень товаров для параллельного импорта будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.

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экономика, денис мантуров, россия, ozon, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), москва, яндекс.маркет, импорт