https://ria.ru/20220513/sudostroenie-1788426395.html

Мантуров рассказал о новых проектах в отечественном судостроении

Мантуров рассказал о новых проектах в отечественном судостроении - РИА Новости, 13.05.2022

Мантуров рассказал о новых проектах в отечественном судостроении

Россия планирует запускать новые проекты в отечественном судостроении, несмотря на санкции, и намерена добиваться технологической независимости в этой отрасли,... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T19:17

2022-05-13T19:17

2022-05-13T19:17

экономика

россия

ярославская область

восточно-сибирское речное пароходство

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия планирует запускать новые проекты в отечественном судостроении, несмотря на санкции, и намерена добиваться технологической независимости в этой отрасли, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Так, на судостроительном заводе "Вымпел" в Ярославской области в пятницу состоялась закладка нового скоростного пассажирского катамарана на подводных крыльях проекта HSC150B для Восточно-Сибирского речного пароходства. Его сдача запланирована на 2023 год."Сегодняшнее событие – это единственно правильный ответ на те вызовы, которые стоят перед российским судостроением в условиях санкционных ограничений. Мы не остановим, а напротив, будем запускать новые проекты, добиваясь технологической независимости. И ярославским корабелам отводится в этой задаче важная роль", - передает его слова пресс-служба министерства по итогам рабочей поездки министра на "Вымпел".В министерстве также уточнили, что катамараны, к строительству которых приступил завод, являются инновационными. В них будет реализован ряд технических решений, существенно улучшающих качественные характеристики по сравнению с традиционными судами на подводных крыльях. Кроме того, не менее 90% оборудования, материалов и комплектующих для катамаранов изготовлены в России.Кроме того, Мантуров посетил площадку компании "Русская механика", которая разрабатывает и производит снегоходы. В Минпромторге рассказали, что в прошлом квартале компания получила рекордные объемы выручки – 1,7 миллиарда рублей.С учетом загруженности "Русская механика" планирует расширение производства – сейчас снегоходы компании занимают 44% российского рынка, квадроциклы – 11%, - и по итогам года компания намерена увеличить долю снегоходной и мотовездеходной техники на внутреннем рынке до 75% и 30% соответственно (в массовом сегменте), заключили в министерстве.

https://ria.ru/20220513/sudostroenie-1788386279.html

https://ria.ru/20220323/podlodki-1779638559.html

https://ria.ru/20220506/sovkomflot-1787152540.html

россия

ярославская область

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Владимир Лаврентьев

экономика, россия, ярославская область, восточно-сибирское речное пароходство, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)