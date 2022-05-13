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Мантуров рассказал о новых проектах в отечественном судостроении - РИА Новости, 13.05.2022
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Мантуров рассказал о новых проектах в отечественном судостроении
Мантуров рассказал о новых проектах в отечественном судостроении - РИА Новости, 13.05.2022
Мантуров рассказал о новых проектах в отечественном судостроении
Россия планирует запускать новые проекты в отечественном судостроении, несмотря на санкции, и намерена добиваться технологической независимости в этой отрасли,... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T19:17
2022-05-13T19:17
экономика
россия
ярославская область
восточно-сибирское речное пароходство
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия планирует запускать новые проекты в отечественном судостроении, несмотря на санкции, и намерена добиваться технологической независимости в этой отрасли, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Так, на судостроительном заводе "Вымпел" в Ярославской области в пятницу состоялась закладка нового скоростного пассажирского катамарана на подводных крыльях проекта HSC150B для Восточно-Сибирского речного пароходства. Его сдача запланирована на 2023 год."Сегодняшнее событие – это единственно правильный ответ на те вызовы, которые стоят перед российским судостроением в условиях санкционных ограничений. Мы не остановим, а напротив, будем запускать новые проекты, добиваясь технологической независимости. И ярославским корабелам отводится в этой задаче важная роль", - передает его слова пресс-служба министерства по итогам рабочей поездки министра на "Вымпел".В министерстве также уточнили, что катамараны, к строительству которых приступил завод, являются инновационными. В них будет реализован ряд технических решений, существенно улучшающих качественные характеристики по сравнению с традиционными судами на подводных крыльях. Кроме того, не менее 90% оборудования, материалов и комплектующих для катамаранов изготовлены в России.Кроме того, Мантуров посетил площадку компании "Русская механика", которая разрабатывает и производит снегоходы. В Минпромторге рассказали, что в прошлом квартале компания получила рекордные объемы выручки – 1,7 миллиарда рублей.С учетом загруженности "Русская механика" планирует расширение производства – сейчас снегоходы компании занимают 44% российского рынка, квадроциклы – 11%, - и по итогам года компания намерена увеличить долю снегоходной и мотовездеходной техники на внутреннем рынке до 75% и 30% соответственно (в массовом сегменте), заключили в министерстве.
https://ria.ru/20220513/sudostroenie-1788386279.html
https://ria.ru/20220323/podlodki-1779638559.html
https://ria.ru/20220506/sovkomflot-1787152540.html
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экономика, россия, ярославская область, восточно-сибирское речное пароходство, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
19:17 13.05.2022
 
Мантуров рассказал о новых проектах в отечественном судостроении

Мантуров: Россия намерена запускать новые проекты в судостроении, несмотря на санкции

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия планирует запускать новые проекты в отечественном судостроении, несмотря на санкции, и намерена добиваться технологической независимости в этой отрасли, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Так, на судостроительном заводе "Вымпел" в Ярославской области в пятницу состоялась закладка нового скоростного пассажирского катамарана на подводных крыльях проекта HSC150B для Восточно-Сибирского речного пароходства. Его сдача запланирована на 2023 год.
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"Сегодняшнее событие – это единственно правильный ответ на те вызовы, которые стоят перед российским судостроением в условиях санкционных ограничений. Мы не остановим, а напротив, будем запускать новые проекты, добиваясь технологической независимости. И ярославским корабелам отводится в этой задаче важная роль", - передает его слова пресс-служба министерства по итогам рабочей поездки министра на "Вымпел".
В министерстве также уточнили, что катамараны, к строительству которых приступил завод, являются инновационными. В них будет реализован ряд технических решений, существенно улучшающих качественные характеристики по сравнению с традиционными судами на подводных крыльях. Кроме того, не менее 90% оборудования, материалов и комплектующих для катамаранов изготовлены в России.
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Кроме того, Мантуров посетил площадку компании "Русская механика", которая разрабатывает и производит снегоходы. В Минпромторге рассказали, что в прошлом квартале компания получила рекордные объемы выручки – 1,7 миллиарда рублей.
С учетом загруженности "Русская механика" планирует расширение производства – сейчас снегоходы компании занимают 44% российского рынка, квадроциклы – 11%, - и по итогам года компания намерена увеличить долю снегоходной и мотовездеходной техники на внутреннем рынке до 75% и 30% соответственно (в массовом сегменте), заключили в министерстве.
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ЭкономикаРоссияЯрославская областьВосточно-Сибирское речное пароходствоДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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