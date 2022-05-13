https://ria.ru/20220513/sud-1788301194.html

В Кремле не ответили на вопрос о суде над российским военным на Украине

В Кремле не ответили на вопрос о суде над российским военным на Украине - РИА Новости, 13.05.2022

В Кремле не ответили на вопрос о суде над российским военным на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о якобы начале судебного процесса над российским военным на Украине и он не... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T12:48

2022-05-13T12:48

2022-05-13T12:48

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о якобы начале судебного процесса над российским военным на Украине и он не может сказать, насколько информация об этом соответствует действительности.Ранее некоторые СМИ со ссылкой на власти Украины сообщили, что российский военный якобы предстанет перед судом за убийство жителя Сумской области."Я, к сожалению, не располагаю никакой информацией об этом суде и об этом случае. Я не знаю, насколько это соответствует действительности. У меня вообще нет никакой информации на этот счет", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220513/naemniki-1788235318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, донбасс, дмитрий песков, вооруженные силы рф, владимир путин, сумская область