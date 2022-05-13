https://ria.ru/20220513/subsidii-1788336751.html

Заводы по переработке молока Пермского края получат новые субсидии

Заводы по переработке молока Пермского края получат новые субсидии - РИА Новости, 13.05.2022

Заводы по переработке молока Пермского края получат новые субсидии

Предприятия по переработке молока в Пермском крае смогут получить дополнительные субсидии, сообщается на сайте губернатора и правительства региона. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T14:44

2022-05-13T14:44

2022-05-13T14:44

пермский край

дмитрий махонин

экономика

молочные продукты

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ПЕРМЬ, 13 мая – РИА Новости. Предприятия по переработке молока в Пермском крае смогут получить дополнительные субсидии, сообщается на сайте губернатора и правительства региона."В Пермском крае вводится новое направление государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей <…> новые субсидии коснутся предприятий, осуществляющих переработку молока – коровьего, козьего или овечьего", – говорится в сообщении.Как уточняют в пресс-службе губернатора Пермского края, воспользоваться мерой господдержки смогут как сельхозпредприятия, которые осуществляют переработку сырого молока собственного производства, так и предприятия пищевой перерабатывающей промышленности. "Главное основание для получения субсидии – прирост объемов переработанного молока к среднему объему за пять прошедших лет", – поясняют в ведомстве.Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что в этом году в регионе сохранят объемы поддержки сельхозтоваропроизводителей: на эти цели предусмотрено свыше 3 миллиардов рублей.В пресс-службе губернатора добавили, что отбор на получение новой субсидии для предприятий-переработчиков молока будет проводиться ежегодно. Заявки на получение мер поддержки можно подавать уже в мае. "В этом году на субсидии переработчикам Прикамья будет направлено 103 миллиона рублей, из них 77 миллионов рублей – из федерального бюджета, 26 миллионов рублей – из краевого", – заключили в пресс-службе губернатора.По информации регионального Минагро, Пермский край обеспечивает себя молоком и молочными продуктами на 82%, а отдельные продукции (сыр, сливочное масло) экспортируют в другие регионы России и в страны ближнего зарубежья.

https://ria.ru/20220421/podderzhka-1784769499.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, дмитрий махонин, экономика, молочные продукты