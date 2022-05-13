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Дочь посла Армении на Украине назначили советником президента - РИА Новости, 13.05.2022
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Дочь посла Армении на Украине назначили советником президента
Дочь посла Армении на Украине назначили советником президента - РИА Новости, 13.05.2022
Дочь посла Армении на Украине назначили советником президента
Президент Армении Ваагн Хачатурян назначил в пятницу своим советником Татевик Карапетян, которая, по данным местных СМИ, является дочерью посла республики на... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T15:55
2022-05-13T16:53
в мире
армения
украина
ваагн хачатрян
роберт кочарян
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ЕРЕВАН, 13 мая – РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян назначил в пятницу своим советником Татевик Карапетян, которая, по данным местных СМИ, является дочерью посла республики на Украине Владимира Карапетяна.По сведениям газеты "Аравот" (Утро), новый советник – дочь посла Армении на Украине Владимира Карапетяна.Карапетян возглавлял пресс-службу премьера с января 2019 года по январь 2020-го. Он был также пресс-секретарем МИД Армении при президенте Роберте Кочаряне. В 2008 году поддержал бывшего главу государства Левона Тер-Петросяна и присоединился к возглавляемой им политической силе. Назначен послом на Украине в июне 2021 года.
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в мире, армения, украина, ваагн хачатрян, роберт кочарян
15:55 13.05.2022 (обновлено: 16:53 13.05.2022)
 
Дочь посла Армении на Украине назначили советником президента

Президент Армении Ваагн Хачатурян назначил своим советником дочь посла на Украине

© Sputnik / Асатур ЕсаянцПосол Армении на Украине Владимир Карапетян
Посол Армении на Украине Владимир Карапетян - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
Посол Армении на Украине Владимир Карапетян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 13 мая – РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян назначил в пятницу своим советником Татевик Карапетян, которая, по данным местных СМИ, является дочерью посла республики на Украине Владимира Карапетяна.
"Назначить Татевик Карапетян с 13 мая 2022 года советником президента Республики Армения", - говорится в указе, размещенном на президентском сайте.
По сведениям газеты "Аравот" (Утро), новый советник – дочь посла Армении на Украине Владимира Карапетяна.
Карапетян возглавлял пресс-службу премьера с января 2019 года по январь 2020-го. Он был также пресс-секретарем МИД Армении при президенте Роберте Кочаряне. В 2008 году поддержал бывшего главу государства Левона Тер-Петросяна и присоединился к возглавляемой им политической силе. Назначен послом на Украине в июне 2021 года.
 
В миреАрменияУкраинаВаагн ХачатрянРоберт Кочарян
 
 
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