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Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью президента ОАЭ - РИА Новости, 13.05.2022
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Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью президента ОАЭ
Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью президента ОАЭ - РИА Новости, 13.05.2022
Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью президента ОАЭ
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью президента Объединенных Арабских Эмиратов Халифы бен Заида Аль Нахайяна. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T19:41
2022-05-13T19:43
в мире
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ГРОЗНЫЙ, 13 май – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью президента Объединенных Арабских Эмиратов Халифы бен Заида Аль Нахайяна."Я глубоко опечален вестью об уходе в Праведный мир такого выдающегося человека и видного политического деятеля. Шейха Халифа ибн Зайеда Нахайана знали, уважали и ценили во всем мусульманском мире. Благодаря именно его грамотным и мудрым решениям открылся путь к дружеским и деловым отношениям между Российской Федерацией и ОАЭ. Несомненно, его уход – невосполнимая утрата для всех нас", - написал Кадыров в Telegram-канале.Президент ОАЭ умер на 73-м году жизни после продолжительной болезни, сообщило официальное Эмиратское агентство. Он был старшим сыном основателя Эмиратов Заида Аль Нахайяна. В последние годы президент ОАЭ почти не занимался государственными делами, поручив управление страной наследному принцу столичного эмирата Абу-Даби Мухаммеду бен Халифе Аль Нахайяну.
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в мире, оаэ, абу-даби, telegram (приложение), рамзан кадыров, халифа бен зейид аль нахайян
19:41 13.05.2022 (обновлено: 19:43 13.05.2022)
 
Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью президента ОАЭ

Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью президента ОАЭ Халифы бен Заида

© AP Photo / Kirsty WigglesworthХалифа бен Заид Аль Нахайян
Халифа бен Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Халифа бен Заид Аль Нахайян. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 13 май – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью президента Объединенных Арабских Эмиратов Халифы бен Заида Аль Нахайяна.
"Я глубоко опечален вестью об уходе в Праведный мир такого выдающегося человека и видного политического деятеля. Шейха Халифа ибн Зайеда Нахайана знали, уважали и ценили во всем мусульманском мире. Благодаря именно его грамотным и мудрым решениям открылся путь к дружеским и деловым отношениям между Российской Федерацией и ОАЭ. Несомненно, его уход – невосполнимая утрата для всех нас", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Президент ОАЭ умер на 73-м году жизни после продолжительной болезни, сообщило официальное Эмиратское агентство. Он был старшим сыном основателя Эмиратов Заида Аль Нахайяна. В последние годы президент ОАЭ почти не занимался государственными делами, поручив управление страной наследному принцу столичного эмирата Абу-Даби Мухаммеду бен Халифе Аль Нахайяну.
Халифа ибн Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 15:27
Биография Халифы бен Зейда Аль Нахайяна
 
В миреОАЭАбу-ДабиTelegram (приложение)Рамзан КадыровХалифа бен Зейид Аль Нахайян
 
 
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