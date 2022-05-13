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Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью президента ОАЭ

Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью президента ОАЭ - РИА Новости, 13.05.2022

Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью президента ОАЭ

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью президента Объединенных Арабских Эмиратов Халифы бен Заида Аль Нахайяна. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T19:41

2022-05-13T19:41

2022-05-13T19:43

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ГРОЗНЫЙ, 13 май – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью президента Объединенных Арабских Эмиратов Халифы бен Заида Аль Нахайяна."Я глубоко опечален вестью об уходе в Праведный мир такого выдающегося человека и видного политического деятеля. Шейха Халифа ибн Зайеда Нахайана знали, уважали и ценили во всем мусульманском мире. Благодаря именно его грамотным и мудрым решениям открылся путь к дружеским и деловым отношениям между Российской Федерацией и ОАЭ. Несомненно, его уход – невосполнимая утрата для всех нас", - написал Кадыров в Telegram-канале.Президент ОАЭ умер на 73-м году жизни после продолжительной болезни, сообщило официальное Эмиратское агентство. Он был старшим сыном основателя Эмиратов Заида Аль Нахайяна. В последние годы президент ОАЭ почти не занимался государственными делами, поручив управление страной наследному принцу столичного эмирата Абу-Даби Мухаммеду бен Халифе Аль Нахайяну.

https://ria.ru/20220513/biografiya-1788347774.html

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в мире, оаэ, абу-даби, telegram (приложение), рамзан кадыров, халифа бен зейид аль нахайян