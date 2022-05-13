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Военные следователи СК получили новые показания об обстрелах Мариуполя ВСУ - РИА Новости, 13.05.2022
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Военные следователи СК получили новые показания об обстрелах Мариуполя ВСУ
Военные следователи СК получили новые показания об обстрелах Мариуполя ВСУ - РИА Новости, 13.05.2022
Военные следователи СК получили новые показания об обстрелах Мариуполя ВСУ
Военные следователи следственного комитета Российской Федерации получили новые свидетельские показания об обстрелах из бронетехники многоквартирных домов... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T16:11
2022-05-13T16:22
в мире
мариуполь
следственный комитет россии (ск рф)
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МАРИУПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Военные следователи следственного комитета Российской Федерации получили новые свидетельские показания об обстрелах из бронетехники многоквартирных домов Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости.Новые свидетельские показания удалось получить в ходе общения с жителями одного из дворов Мариуполя. Из общения выяснилось, что в течение чуть более часа украинские боевики выпустили по жилому многоквартирному дому около 18 боеприпасов из бронетехники, передает корреспондент РИА Новости.
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в мире, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф)
16:11 13.05.2022 (обновлено: 16:22 13.05.2022)
 
Военные следователи СК получили новые показания об обстрелах Мариуполя ВСУ

Военные следователи СК получили новые показания об обстрелах домов Мариуполя ВСУ

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник Следственного комитета России
Сотрудник Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
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МАРИУПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Военные следователи следственного комитета Российской Федерации получили новые свидетельские показания об обстрелах из бронетехники многоквартирных домов Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости.
Новые свидетельские показания удалось получить в ходе общения с жителями одного из дворов Мариуполя. Из общения выяснилось, что в течение чуть более часа украинские боевики выпустили по жилому многоквартирному дому около 18 боеприпасов из бронетехники, передает корреспондент РИА Новости.
 
В миреМариупольСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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