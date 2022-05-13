https://ria.ru/20220513/sledovateli-1788364739.html
Военные следователи СК получили новые показания об обстрелах Мариуполя ВСУ
Военные следователи СК получили новые показания об обстрелах Мариуполя ВСУ - РИА Новости, 13.05.2022
Военные следователи СК получили новые показания об обстрелах Мариуполя ВСУ
Военные следователи следственного комитета Российской Федерации получили новые свидетельские показания об обстрелах из бронетехники многоквартирных домов... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T16:11
2022-05-13T16:11
2022-05-13T16:22
в мире
мариуполь
следственный комитет россии (ск рф)
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МАРИУПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Военные следователи следственного комитета Российской Федерации получили новые свидетельские показания об обстрелах из бронетехники многоквартирных домов Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости.Новые свидетельские показания удалось получить в ходе общения с жителями одного из дворов Мариуполя. Из общения выяснилось, что в течение чуть более часа украинские боевики выпустили по жилому многоквартирному дому около 18 боеприпасов из бронетехники, передает корреспондент РИА Новости.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф)
16:11 13.05.2022 (обновлено: 16:22 13.05.2022)
Военные следователи СК получили новые показания об обстрелах Мариуполя ВСУ
Военные следователи СК получили новые показания об обстрелах домов Мариуполя ВСУ