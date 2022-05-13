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Военные следователи СК получили новые показания об обстрелах Мариуполя ВСУ

Военные следователи СК получили новые показания об обстрелах Мариуполя ВСУ - РИА Новости, 13.05.2022

Военные следователи СК получили новые показания об обстрелах Мариуполя ВСУ

Военные следователи следственного комитета Российской Федерации получили новые свидетельские показания об обстрелах из бронетехники многоквартирных домов... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T16:11

2022-05-13T16:11

2022-05-13T16:22

в мире

мариуполь

следственный комитет россии (ск рф)

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МАРИУПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Военные следователи следственного комитета Российской Федерации получили новые свидетельские показания об обстрелах из бронетехники многоквартирных домов Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости.Новые свидетельские показания удалось получить в ходе общения с жителями одного из дворов Мариуполя. Из общения выяснилось, что в течение чуть более часа украинские боевики выпустили по жилому многоквартирному дому около 18 боеприпасов из бронетехники, передает корреспондент РИА Новости.

мариуполь

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф)