https://ria.ru/20220513/skolkovo-1788350764.html
Выручка резидентов "Сколково" составила около 250 миллиардов рублей
Выручка резидентов "Сколково" составила около 250 миллиардов рублей - РИА Новости, 13.05.2022
Выручка резидентов "Сколково" составила около 250 миллиардов рублей
Выручка компаний-резидентов "Сколково" выросла за 2021 год более чем наполовину по сравнению с 2020 годом и составила около 250 миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T15:31
2022-05-13T15:31
2022-05-13T15:31
экономика
сколково
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Выручка компаний-резидентов "Сколково" выросла за 2021 год более чем наполовину по сравнению с 2020 годом и составила около 250 миллиардов рублей, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании попечительского совета фонда "Сколково"."Прошлый год в целом был достаточно успешным для компаний-резидентов "Сколково". Они сумели отладить свою работу в период пандемии, приспособиться к ней и получить в общем вполне приличный финансовый результат. Их выручка выросла почти наполовину, даже больше, чем наполовину. По сравнению с 2020 годом составила она в районе 250 миллиардов рублей. Что само по себе, конечно, достаточно неплохо", - сказал Медведев, председательствующий в попечительском совете.В стартапы "Сколково" из внебюджетных источников было инвестировано более 38 миллиардов рублей, отметил Медведев. "Этот показатель тоже практически в два раза выше, чем результат 2020 года. Наибольшие темпы роста показали социально-значимые сервисы, которые были востребованы в наиболее острый период пандемии", - подчеркнул Медведев.Он отметил, что в 2021 году выросло количество компаний, зарегистрированных в "Сколково", в целом в них создано около 70 тысяч рабочих мест. "Сейчас их (компаний - ред.) 3221. И в них создано, эта цифра тоже безусловно является важной, порядка 70 тысяч рабочих мест", - сообщил Медведев.
https://realty.ria.ru/20220504/avtoban-1786728548.html
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экономика, сколково
Выручка резидентов "Сколково" составила около 250 миллиардов рублей
Выручка резидентов "Сколково" составила около 250 миллиардов рублей, заявил Медведев
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Выручка компаний-резидентов "Сколково" выросла за 2021 год более чем наполовину по сравнению с 2020 годом и составила около 250 миллиардов рублей, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании попечительского совета фонда "Сколково".
"Прошлый год в целом был достаточно успешным для компаний-резидентов "Сколково
". Они сумели отладить свою работу в период пандемии, приспособиться к ней и получить в общем вполне приличный финансовый результат. Их выручка выросла почти наполовину, даже больше, чем наполовину. По сравнению с 2020 годом составила она в районе 250 миллиардов рублей. Что само по себе, конечно, достаточно неплохо", - сказал Медведев, председательствующий в попечительском совете.
В стартапы "Сколково" из внебюджетных источников было инвестировано более 38 миллиардов рублей, отметил Медведев. "Этот показатель тоже практически в два раза выше, чем результат 2020 года. Наибольшие темпы роста показали социально-значимые сервисы, которые были востребованы в наиболее острый период пандемии", - подчеркнул Медведев.
Он отметил, что в 2021 году выросло количество компаний, зарегистрированных в "Сколково", в целом в них создано около 70 тысяч рабочих мест. "Сейчас их (компаний - ред.) 3221. И в них создано, эта цифра тоже безусловно является важной, порядка 70 тысяч рабочих мест", - сообщил Медведев.