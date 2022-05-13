https://ria.ru/20220513/skolkovo-1788350764.html

Выручка резидентов "Сколково" составила около 250 миллиардов рублей

Выручка резидентов "Сколково" составила около 250 миллиардов рублей - РИА Новости, 13.05.2022

Выручка резидентов "Сколково" составила около 250 миллиардов рублей

Выручка компаний-резидентов "Сколково" выросла за 2021 год более чем наполовину по сравнению с 2020 годом и составила около 250 миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T15:31

2022-05-13T15:31

2022-05-13T15:31

экономика

сколково

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Выручка компаний-резидентов "Сколково" выросла за 2021 год более чем наполовину по сравнению с 2020 годом и составила около 250 миллиардов рублей, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании попечительского совета фонда "Сколково"."Прошлый год в целом был достаточно успешным для компаний-резидентов "Сколково". Они сумели отладить свою работу в период пандемии, приспособиться к ней и получить в общем вполне приличный финансовый результат. Их выручка выросла почти наполовину, даже больше, чем наполовину. По сравнению с 2020 годом составила она в районе 250 миллиардов рублей. Что само по себе, конечно, достаточно неплохо", - сказал Медведев, председательствующий в попечительском совете.В стартапы "Сколково" из внебюджетных источников было инвестировано более 38 миллиардов рублей, отметил Медведев. "Этот показатель тоже практически в два раза выше, чем результат 2020 года. Наибольшие темпы роста показали социально-значимые сервисы, которые были востребованы в наиболее острый период пандемии", - подчеркнул Медведев.Он отметил, что в 2021 году выросло количество компаний, зарегистрированных в "Сколково", в целом в них создано около 70 тысяч рабочих мест. "Сейчас их (компаний - ред.) 3221. И в них создано, эта цифра тоже безусловно является важной, порядка 70 тысяч рабочих мест", - сообщил Медведев.

https://realty.ria.ru/20220504/avtoban-1786728548.html

https://ria.ru/20220513/vaktsina-1788329028.html

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экономика, сколково