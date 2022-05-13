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Россия нанесла удар по украинскому ракетному складу в Харьковской области

Россия нанесла удар по украинскому ракетному складу в Харьковской области - РИА Новости, 13.05.2022

Россия нанесла удар по украинскому ракетному складу в Харьковской области

Ракетные войска РФ уничтожили склад ракетного вооружения Украины в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T11:00

2022-05-13T11:00

2022-05-13T18:20

специальная военная операция на украине

украина

в мире

россия

харьковская область

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ракетные войска РФ уничтожили склад ракетного вооружения Украины в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 15 пунктов управления, 520 районов сосредоточения живой силы и военной техники, шесть артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также склад ракетного вооружения в районе населенного пункта Шебелинка Харьковской области", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220419/tochka-u-1784237768.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, россия, харьковская область, ситуация в днр и лнр