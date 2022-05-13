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Россия нанесла удар по украинскому ракетному складу в Харьковской области - РИА Новости, 13.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/sklad-1788271329.html
Россия нанесла удар по украинскому ракетному складу в Харьковской области
Россия нанесла удар по украинскому ракетному складу в Харьковской области - РИА Новости, 13.05.2022
Россия нанесла удар по украинскому ракетному складу в Харьковской области
Ракетные войска РФ уничтожили склад ракетного вооружения Украины в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T11:00
2022-05-13T18:20
специальная военная операция на украине
украина
в мире
россия
харьковская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ракетные войска РФ уничтожили склад ракетного вооружения Украины в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 15 пунктов управления, 520 районов сосредоточения живой силы и военной техники, шесть артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также склад ракетного вооружения в районе населенного пункта Шебелинка Харьковской области", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина, в мире, россия, харьковская область, ситуация в днр и лнр
11:00 13.05.2022 (обновлено: 18:20 13.05.2022)
 
Россия нанесла удар по украинскому ракетному складу в Харьковской области

Минобороны: Россия нанесла удар по украинскому ракетному складу в Харьковской области

© Минобороны РФОперативно-тактический комплекс "Искандер" производит запуск ракеты
Оперативно-тактический комплекс Искандер производит запуск ракеты
© Минобороны РФ
Оперативно-тактический комплекс "Искандер" производит запуск ракеты. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ракетные войска РФ уничтожили склад ракетного вооружения Украины в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 15 пунктов управления, 520 районов сосредоточения живой силы и военной техники, шесть артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также склад ракетного вооружения в районе населенного пункта Шебелинка Харьковской области", - сказал Конашенков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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