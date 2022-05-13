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Средства ПВО Сирии отражают атаку Израиля над провинцией Хама - РИА Новости, 13.05.2022
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Средства ПВО Сирии отражают атаку Израиля над провинцией Хама
Средства ПВО Сирии отражают атаку Израиля над провинцией Хама - РИА Новости, 13.05.2022
Средства ПВО Сирии отражают атаку Израиля над провинцией Хама
Средства ПВО Сирии отражают израильскую атаку в небе над провинцией Хама, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T21:02
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в мире
сирия
израиль
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Средства ПВО Сирии отражают израильскую атаку в небе над провинцией Хама, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya."Средства противовоздушной обороны отражают израильскую агрессию в небе над провинцией Хама", - говорится в сообщении телеканала.
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в мире, сирия, израиль
21:02 13.05.2022 (обновлено: 21:10 13.05.2022)
 
Средства ПВО Сирии отражают атаку Израиля над провинцией Хама

Телеканал Al-Ikhbariya: средства ПВО Сирии отражают атаку Израиля над провинцией Хама

© SANACирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии
© SANA
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Средства ПВО Сирии отражают израильскую атаку в небе над провинцией Хама, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya.
"Средства противовоздушной обороны отражают израильскую агрессию в небе над провинцией Хама", - говорится в сообщении телеканала.
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