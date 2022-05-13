https://ria.ru/20220513/siriya-1788441060.html

Средства ПВО Сирии отражают атаку Израиля над провинцией Хама

Средства ПВО Сирии отражают атаку Израиля над провинцией Хама - РИА Новости, 13.05.2022

Средства ПВО Сирии отражают атаку Израиля над провинцией Хама

Средства ПВО Сирии отражают израильскую атаку в небе над провинцией Хама, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T21:02

2022-05-13T21:02

2022-05-13T21:10

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Средства ПВО Сирии отражают израильскую атаку в небе над провинцией Хама, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya."Средства противовоздушной обороны отражают израильскую агрессию в небе над провинцией Хама", - говорится в сообщении телеканала.

https://ria.ru/20220511/udar-1787818581.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сирия, израиль