12:41 13.05.2022 (обновлено: 13:09 13.05.2022)
Членство в НАТО снизит риск конфликта в Северной Европе, считают в Швеции
Власти Швеции считают, что членство в НАТО снизит риск конфликта в Северной Европе
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
ЦЮРИХ, 13 мая - РИА Новости. Членство Швеции в НАТО могло бы способствовать снижению риска возникновения конфликта в Северной Европе, говорится в анализе политики безопасности страны, обнародованном в пятницу.
"Членство Швеции в НАТО повысило бы порог военных конфликтов и, таким образом, оказало бы сдерживающее воздействие на Северную Европу. Если бы и Швеция, и Финляндия были членами НАТО, все страны Северной Европы и Балтии были бы охвачены гарантиями коллективной обороны. Нынешняя неопределенность в отношении того, какую форму примут коллективные действия в случае возникновения кризиса в области безопасности или вооруженного нападения, уменьшится", - говорится в документе, подготовленном властями королевства.
В документе сообщается об ухудшении обстановки в области безопасности в Европе в связи с российской спецоперацией на Украине. "Кризис в области безопасности также высветил границы обязательств НАТО перед государствами, не являющимися союзниками, и ясно дал понять, что статья 5 (Вашингтонского договора о коллективной обороне стран НАТО) применяется только к защите союзников. Коллективная оборона НАТО не включает в себя партнерское измерение", - подчеркивается в документе.
Ранее газета Expressen сообщила, что Швеция, как и Финляндия, планирует подать заявку в Североатлантический альянс 16 мая. Внеочередная сессия шведского парламента уже назначена на понедельник, уточнило издание. В воскресенье социал-демократы, партия премьер-министра, заявят о своей позиции по вопросу членства в НАТО.
12 мая, 13:03История расширения НАТО
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.