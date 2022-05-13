https://ria.ru/20220513/shvetsiya-1788299793.html

Членство в НАТО снизит риск конфликта в Северной Европе, считают в Швеции

Членство в НАТО снизит риск конфликта в Северной Европе, считают в Швеции - РИА Новости, 13.05.2022

Членство в НАТО снизит риск конфликта в Северной Европе, считают в Швеции

Членство Швеции в НАТО могло бы способствовать снижению риска возникновения конфликта в Северной Европе, говорится в анализе политики безопасности страны,... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T12:41

2022-05-13T12:41

2022-05-13T13:09

в мире

швеция

нато

финляндия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_823ec0c5fb02813d2b65685dc50de2b2.jpg

ЦЮРИХ, 13 мая - РИА Новости. Членство Швеции в НАТО могло бы способствовать снижению риска возникновения конфликта в Северной Европе, говорится в анализе политики безопасности страны, обнародованном в пятницу."Членство Швеции в НАТО повысило бы порог военных конфликтов и, таким образом, оказало бы сдерживающее воздействие на Северную Европу. Если бы и Швеция, и Финляндия были членами НАТО, все страны Северной Европы и Балтии были бы охвачены гарантиями коллективной обороны. Нынешняя неопределенность в отношении того, какую форму примут коллективные действия в случае возникновения кризиса в области безопасности или вооруженного нападения, уменьшится", - говорится в документе, подготовленном властями королевства.В документе сообщается об ухудшении обстановки в области безопасности в Европе в связи с российской спецоперацией на Украине. "Кризис в области безопасности также высветил границы обязательств НАТО перед государствами, не являющимися союзниками, и ясно дал понять, что статья 5 (Вашингтонского договора о коллективной обороне стран НАТО) применяется только к защите союзников. Коллективная оборона НАТО не включает в себя партнерское измерение", - подчеркивается в документе.Ранее газета Expressen сообщила, что Швеция, как и Финляндия, планирует подать заявку в Североатлантический альянс 16 мая. Внеочередная сессия шведского парламента уже назначена на понедельник, уточнило издание. В воскресенье социал-демократы, партия премьер-министра, заявят о своей позиции по вопросу членства в НАТО.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220512/finlyandiya-1788211706.html

https://ria.ru/20220512/nato-1788095986.html

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

швеция

финляндия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, швеция, нато, финляндия, россия