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Разговор Остина и Шойгу не позволил разрешить спорные вопросы, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.05.2022
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Разговор Остина и Шойгу не позволил разрешить спорные вопросы, сообщили СМИ
Разговор Остина и Шойгу не позволил разрешить спорные вопросы, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.05.2022
Разговор Остина и Шойгу не позволил разрешить спорные вопросы, сообщили СМИ
Первый с начала российской спецоперации на Украине телефонный разговор между главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны РФ Сергеем Шойгу длился около... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T20:16
2022-05-13T20:19
россия
украина
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Первый с начала российской спецоперации на Украине телефонный разговор между главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны РФ Сергеем Шойгу длился около часа и не привел к разрешению каких-либо спорных вопросов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя оборонного ведомства США.Согласно информации агентства, разговор был инициирован американской стороной и продолжался "на протяжении порядка часа"."Данный разговор между (руководителями военных ведомств) двух стран не привел к разрешению каких-либо (спорных) вопросов или изменениям в действиях РФ на Украине", - цитирует агентство чиновника Пентагона.В свою очередь, как проинформировало ранее минобороны РФ, Остин и Шойгу обсудили 13 мая "актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине".Шойгу и Остин пообщались в пятницу впервые за почти три месяцы - в предыдущий раз они разговаривали по телефону 18 февраля, до начала российской спецоперации на Украине. На фоне этой паузы Пентагон неоднократно выступал с утверждениями, что российское военное командование отказывается выходить на связь с Пентагоном.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
https://ria.ru/20220511/ssha-1787778126.html
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россия, украина, министерство обороны сша
20:16 13.05.2022 (обновлено: 20:19 13.05.2022)
 
Разговор Остина и Шойгу не позволил разрешить спорные вопросы, сообщили СМИ

Рейтер: разговор Остина и Шойгу не дал сторонам разрешить спорные вопросы

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр обороны России Сергей Шойгу . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Первый с начала российской спецоперации на Украине телефонный разговор между главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны РФ Сергеем Шойгу длился около часа и не привел к разрешению каких-либо спорных вопросов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя оборонного ведомства США.
Согласно информации агентства, разговор был инициирован американской стороной и продолжался "на протяжении порядка часа".
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"Данный разговор между (руководителями военных ведомств) двух стран не привел к разрешению каких-либо (спорных) вопросов или изменениям в действиях РФ на Украине", - цитирует агентство чиновника Пентагона.
В свою очередь, как проинформировало ранее минобороны РФ, Остин и Шойгу обсудили 13 мая "актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине".
Шойгу и Остин пообщались в пятницу впервые за почти три месяцы - в предыдущий раз они разговаривали по телефону 18 февраля, до начала российской спецоперации на Украине. На фоне этой паузы Пентагон неоднократно выступал с утверждениями, что российское военное командование отказывается выходить на связь с Пентагоном.
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