Белорусский Альфа-банк сообщил о сбоях в работе Mastercard
В белорусском Альфа-банке сообщили о сбоях в работе Mastercard
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем MasterCard и VISA
Банковские карты международных платежных систем MasterCard и VISA. Архивное фото
МИНСК, 13 мая – РИА Новости. Белорусский Альфа-банк сообщил, что эмитированные банком карты Mastercard временно не работают в Белоруссии.
"Наши карты Mastercard временно не работают по Беларуси", - говорится в Telegram-канале банка. Там поясняется, что данными картами нельзя оплатить покупки в белорусских магазинах, нельзя совершить перевод с/на карту другого банка через сервис Альфа-банка.
При этом подчеркивается, что карты Visa работают, "с ними все в порядке". Также доступно снятие наличных с карт Mastercard в устройствах Альфа-Банка.
"Наша команда уже работает над устранением сбоя... Наблюдаем, что карты Mastercard не работают и у других банков. Разбираемся", - говорится в сообщении.
О проблемах с картами Mastercard также сообщил Белорусский народный банк. "Тринадцатого мая 2022 держатели карточек Mastercard могут наблюдать временные трудности в проведении операций с помощью своих карточек в некоторых терминалах: часть операций может отклоняться", - говорится в сообщении на сайте банка. В нем подчеркивается, что специалисты Mastercard и процессингового центра уже работают над разрешением данной ситуации.
Между тем белорусские пользователи в интернет жалуются на проблемы с картами Mastercard и у других банков страны, в частности, МТБанка, Приорбанка. Официальных комментариев от этих банков пока не последовало.
Ранее Белорусский Альфа-банк заявил, что с 5 мая из-за позиции американских банков карты Visa и Mastercard Альфа-банка перестанут работать за рубежом: ими нельзя будет расплачиваться в магазинах, а также снимать наличные. В марте белорусские банки "Белинвестбанк", БелВЭБ и "Дабрабыт" сообщали, что работа выпущенных ими карт Visa и Mastercard за рубежом ограничена, пользоваться картами по-прежнему можно в Белоруссии. Белорусский "Сбер Банк" также сообщал, что международные платежные системы Visa и Mastercard приняли решение ограничить с ним свою работу с 19 марта 2022 года, но решение не касается работы карт банка внутри страны. Об ограничениях с конца февраля операций за рубежом с использованием карточек международных платежных систем Visa и Mastercard сообщал Банк ВТБ (Беларусь). Ранее эти банки или их российские материнские компании попали под санкции Запада из-за Украины.