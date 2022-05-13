https://ria.ru/20220513/sboi-1788438052.html

Белорусский Альфа-банк сообщил о сбоях в работе Mastercard

Белорусский Альфа-банк сообщил о сбоях в работе Mastercard - РИА Новости, 13.05.2022

Белорусский Альфа-банк сообщил о сбоях в работе Mastercard

Белорусский Альфа-банк сообщил, что эмитированные банком карты Mastercard временно не работают в Белоруссии. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T20:36

2022-05-13T20:36

2022-05-13T20:36

экономика

белоруссия

mastercard, inc.

visa, inc.

альфа-банк

telegram (приложение)

технологии

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МИНСК, 13 мая – РИА Новости. Белорусский Альфа-банк сообщил, что эмитированные банком карты Mastercard временно не работают в Белоруссии.При этом подчеркивается, что карты Visa работают, "с ними все в порядке". Также доступно снятие наличных с карт Mastercard в устройствах Альфа-Банка."Наша команда уже работает над устранением сбоя... Наблюдаем, что карты Mastercard не работают и у других банков. Разбираемся", - говорится в сообщении.О проблемах с картами Mastercard также сообщил Белорусский народный банк. "Тринадцатого мая 2022 держатели карточек Mastercard могут наблюдать временные трудности в проведении операций с помощью своих карточек в некоторых терминалах: часть операций может отклоняться", - говорится в сообщении на сайте банка. В нем подчеркивается, что специалисты Mastercard и процессингового центра уже работают над разрешением данной ситуации.Между тем белорусские пользователи в интернет жалуются на проблемы с картами Mastercard и у других банков страны, в частности, МТБанка, Приорбанка. Официальных комментариев от этих банков пока не последовало.Ранее Белорусский Альфа-банк заявил, что с 5 мая из-за позиции американских банков карты Visa и Mastercard Альфа-банка перестанут работать за рубежом: ими нельзя будет расплачиваться в магазинах, а также снимать наличные. В марте белорусские банки "Белинвестбанк", БелВЭБ и "Дабрабыт" сообщали, что работа выпущенных ими карт Visa и Mastercard за рубежом ограничена, пользоваться картами по-прежнему можно в Белоруссии. Белорусский "Сбер Банк" также сообщал, что международные платежные системы Visa и Mastercard приняли решение ограничить с ним свою работу с 19 марта 2022 года, но решение не касается работы карт банка внутри страны. Об ограничениях с конца февраля операций за рубежом с использованием карточек международных платежных систем Visa и Mastercard сообщал Банк ВТБ (Беларусь). Ранее эти банки или их российские материнские компании попали под санкции Запада из-за Украины.

https://ria.ru/20220427/karty-1785529670.html

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экономика, белоруссия, mastercard, inc., visa, inc., альфа-банк, telegram (приложение), технологии