Рейтинг@Mail.ru
Сбербанк предупредил о мошенническом приложении в App Store - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220513/sberbank-1788420034.html
Сбербанк предупредил о мошенническом приложении в App Store
Сбербанк предупредил о мошенническом приложении в App Store - РИА Новости, 13.05.2022
Сбербанк предупредил о мошенническом приложении в App Store
Попавшее в магазин App Store приложение "Сбербанк онлайн сайт" является мошенническим, ведется работа по его удалению, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T18:52
2022-05-13T18:52
мошенничество
технологии
сбербанк россии
сбер
apple ios
google android
app store
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148851/54/1488515488_0:447:4240:2832_1920x0_80_0_0_25497f0eb0d5957470f22030612117dd.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Попавшее в магазин App Store приложение "Сбербанк онлайн сайт" является мошенническим, ведется работа по его удалению, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.Как убедилось РИА Новости, в магазине приложений для платформы iOS доступен для скачивания "Сбербанк онлайн сайт". В качестве разработчика указан Said Akhmedov, в описании говорится, что приложение для моментального входа "в сайт сбербанка онлайн"."Будьте бдительны, это не официальное приложение "Сбера", а мошенники, наша служба безопасности уже работает над его блокировкой. Пожалуйста, будьте внимательны - мошенники могут размещать вредоносные приложения под видом банковских", - предупредили в пресс-службе банка.В кредитной организации напомнили, что приложение "Сбербанк Онлайн" не доступно для обновления и скачивания в магазине App Store в связи с ограничениями. При этом все ранее установленные приложения Сбербанка продолжают работать."Новые пользователи могут использовать веб-версию "Сбербанк Онлайн", которая специально адаптирована для мобильных устройств", - пояснили в банке.Для пользователей на платформе Android есть возможность установить приложение, но только с официального сайта Сбербанка, в зарубежных магазинах приложений оно не доступно, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220506/preduprezhdenie-1787240132.html
https://ria.ru/20220506/preduprezhdenie-1787236532.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148851/54/1488515488_464:0:4240:2832_1920x0_80_0_0_c3e0278533c8a6b68ca4422e062f74b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мошенничество, технологии, сбербанк россии, сбер, apple ios, google android, app store, россия, общество
18:52 13.05.2022
 
Сбербанк предупредил о мошенническом приложении в App Store

Сбербанк предупредил о мошенническом приложении "Сбербанк онлайн сайт" в App Store

© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Fotolia / kantver
Смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Попавшее в магазин App Store приложение "Сбербанк онлайн сайт" является мошенническим, ведется работа по его удалению, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.
Как убедилось РИА Новости, в магазине приложений для платформы iOS доступен для скачивания "Сбербанк онлайн сайт". В качестве разработчика указан Said Akhmedov, в описании говорится, что приложение для моментального входа "в сайт сбербанка онлайн".
Пункт обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 15:58
Центробанк предупредил об аферистах, обещающих дефицитную валюту
"Будьте бдительны, это не официальное приложение "Сбера", а мошенники, наша служба безопасности уже работает над его блокировкой. Пожалуйста, будьте внимательны - мошенники могут размещать вредоносные приложения под видом банковских", - предупредили в пресс-службе банка.
В кредитной организации напомнили, что приложение "Сбербанк Онлайн" не доступно для обновления и скачивания в магазине App Store в связи с ограничениями. При этом все ранее установленные приложения Сбербанка продолжают работать.
"Новые пользователи могут использовать веб-версию "Сбербанк Онлайн", которая специально адаптирована для мобильных устройств", - пояснили в банке.
Для пользователей на платформе Android есть возможность установить приложение, но только с официального сайта Сбербанка, в зарубежных магазинах приложений оно не доступно, добавили в пресс-службе.
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 15:49
Центробанк предупредил о мошенниках, проверяющих утечку данных карт
 
МошенничествоТехнологииСбербанк РоссииСберApple iOSGoogle AndroidApp StoreРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала