https://ria.ru/20220513/sberbank-1788420034.html

Сбербанк предупредил о мошенническом приложении в App Store

Сбербанк предупредил о мошенническом приложении в App Store - РИА Новости, 13.05.2022

Сбербанк предупредил о мошенническом приложении в App Store

Попавшее в магазин App Store приложение "Сбербанк онлайн сайт" является мошенническим, ведется работа по его удалению, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T18:52

2022-05-13T18:52

2022-05-13T18:52

мошенничество

технологии

сбербанк россии

сбер

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Попавшее в магазин App Store приложение "Сбербанк онлайн сайт" является мошенническим, ведется работа по его удалению, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.Как убедилось РИА Новости, в магазине приложений для платформы iOS доступен для скачивания "Сбербанк онлайн сайт". В качестве разработчика указан Said Akhmedov, в описании говорится, что приложение для моментального входа "в сайт сбербанка онлайн"."Будьте бдительны, это не официальное приложение "Сбера", а мошенники, наша служба безопасности уже работает над его блокировкой. Пожалуйста, будьте внимательны - мошенники могут размещать вредоносные приложения под видом банковских", - предупредили в пресс-службе банка.В кредитной организации напомнили, что приложение "Сбербанк Онлайн" не доступно для обновления и скачивания в магазине App Store в связи с ограничениями. При этом все ранее установленные приложения Сбербанка продолжают работать."Новые пользователи могут использовать веб-версию "Сбербанк Онлайн", которая специально адаптирована для мобильных устройств", - пояснили в банке.Для пользователей на платформе Android есть возможность установить приложение, но только с официального сайта Сбербанка, в зарубежных магазинах приложений оно не доступно, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220506/preduprezhdenie-1787240132.html

https://ria.ru/20220506/preduprezhdenie-1787236532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

мошенничество, технологии, сбербанк россии, сбер, apple ios, google android, app store, россия, общество