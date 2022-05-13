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Саперы МЧС России обезвредили в ДНР и ЛНР более девяти тысяч снарядов и мин - РИА Новости, 13.05.2022
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Саперы МЧС России обезвредили в ДНР и ЛНР более девяти тысяч снарядов и мин
Саперы МЧС России обезвредили в ДНР и ЛНР более девяти тысяч снарядов и мин - РИА Новости, 13.05.2022
Саперы МЧС России обезвредили в ДНР и ЛНР более девяти тысяч снарядов и мин
Саперы МЧС России обезвредили уже более 9 тысяч снарядов, мин и других взрывоопасных предметов на территории Донецкой и Луганской народных республик, рассказали РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T15:29
2022-05-13T15:29
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Саперы МЧС России обезвредили уже более 9 тысяч снарядов, мин и других взрывоопасных предметов на территории Донецкой и Луганской народных республик, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."С начала гуманитарной миссии обследована территория площадью свыше 135 гектаров, обнаружено и обезврежено более девяти тысяч взрывоопасных предметов", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220424/razminirovanie-1785138495.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:29 13.05.2022
 
Саперы МЧС России обезвредили в ДНР и ЛНР более девяти тысяч снарядов и мин

МЧС: российские саперы обезвредили в ДНР и ЛНР более девяти тысяч снарядов и мин

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские саперы ведут работы по разминированию
Российские саперы ведут работы по разминированию - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Российские саперы ведут работы по разминированию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Саперы МЧС России обезвредили уже более 9 тысяч снарядов, мин и других взрывоопасных предметов на территории Донецкой и Луганской народных республик, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"С начала гуманитарной миссии обследована территория площадью свыше 135 гектаров, обнаружено и обезврежено более девяти тысяч взрывоопасных предметов", - сказал собеседник агентства.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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