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The Economist: Россия получит рекордный торговый профицит из-за санкций - РИА Новости, 13.05.2022
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The Economist: Россия получит рекордный торговый профицит из-за санкций
The Economist: Россия получит рекордный торговый профицит из-за санкций - РИА Новости, 13.05.2022
The Economist: Россия получит рекордный торговый профицит из-за санкций
В России из-за сокращения импорта и сохранения экспорта на прежнем уровне наблюдается рекордный торговый профицит, пишет журнал The Economist. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T11:39
2022-05-13T15:23
сша
европа
санкции в отношении россии
экономика
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В России из-за сокращения импорта и сохранения экспорта на прежнем уровне наблюдается рекордный торговый профицит, пишет журнал The Economist.По мнению аналитиков, активное сальдо торгового баланса России в ближайшее время достигнет рекордных значений. Так, в Институте международных финансов спрогнозировали рост торгового профицита до 250 миллиардов долларов в этом году, что более чем вдвое превысит прошлогодний уровень с показателем в 120 миллиардов долларов.При этом эффективность финансовых санкций, скорее всего, уже достигла предела, и даже если Евросоюз одобрит эмбарго на поставки российской нефти, то оно будет вводиться постепенно и очень медленно, что позволит России накопить больше средств, заключил автор статьи.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает, в частности, поэтапный отказ от импорта российской нефти. Согласовать его пока не удалось, так как некоторые страны, в том числе Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, требуют для себя исключений.В Кремле новые ограничительные меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Для США и Европы все это уже обернулось экономическими проблемами, вызвав рост цен на топливо и продукты питания.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788237009.html
https://ria.ru/20220512/putin-1788110462.html
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сша, европа, санкции в отношении россии, экономика, цены на нефть, россия
11:39 13.05.2022 (обновлено: 15:23 13.05.2022)
 
The Economist: Россия получит рекордный торговый профицит из-за санкций

The Economist пишет, что Россия на фоне санкций может получить рекордный торговый профицит

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Прохожие на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В России из-за сокращения импорта и сохранения экспорта на прежнем уровне наблюдается рекордный торговый профицит, пишет журнал The Economist.

"Импорт сократился из-за санкций <…> российским потребителям и фирмам стало сложнее приобретать западные товары. При этом экспорт выстоял, санкции не мешают поставкам нефти и газа остальному миру, а рост цен на энергоносители увеличил доходы Москвы", — говорится в публикации.

По мнению аналитиков, активное сальдо торгового баланса России в ближайшее время достигнет рекордных значений. Так, в Институте международных финансов спрогнозировали рост торгового профицита до 250 миллиардов долларов в этом году, что более чем вдвое превысит прошлогодний уровень с показателем в 120 миллиардов долларов.
При этом эффективность финансовых санкций, скорее всего, уже достигла предела, и даже если Евросоюз одобрит эмбарго на поставки российской нефти, то оно будет вводиться постепенно и очень медленно, что позволит России накопить больше средств, заключил автор статьи.
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После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает, в частности, поэтапный отказ от импорта российской нефти. Согласовать его пока не удалось, так как некоторые страны, в том числе Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, требуют для себя исключений.
В Кремле новые ограничительные меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Для США и Европы все это уже обернулось экономическими проблемами, вызвав рост цен на топливо и продукты питания.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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