https://ria.ru/20220513/sanktsiy-1788281038.html

The Economist: Россия получит рекордный торговый профицит из-за санкций

The Economist: Россия получит рекордный торговый профицит из-за санкций - РИА Новости, 13.05.2022

The Economist: Россия получит рекордный торговый профицит из-за санкций

В России из-за сокращения импорта и сохранения экспорта на прежнем уровне наблюдается рекордный торговый профицит, пишет журнал The Economist. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T11:39

2022-05-13T11:39

2022-05-13T15:23

сша

европа

санкции в отношении россии

экономика

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В России из-за сокращения импорта и сохранения экспорта на прежнем уровне наблюдается рекордный торговый профицит, пишет журнал The Economist.По мнению аналитиков, активное сальдо торгового баланса России в ближайшее время достигнет рекордных значений. Так, в Институте международных финансов спрогнозировали рост торгового профицита до 250 миллиардов долларов в этом году, что более чем вдвое превысит прошлогодний уровень с показателем в 120 миллиардов долларов.При этом эффективность финансовых санкций, скорее всего, уже достигла предела, и даже если Евросоюз одобрит эмбарго на поставки российской нефти, то оно будет вводиться постепенно и очень медленно, что позволит России накопить больше средств, заключил автор статьи.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает, в частности, поэтапный отказ от импорта российской нефти. Согласовать его пока не удалось, так как некоторые страны, в том числе Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, требуют для себя исключений.В Кремле новые ограничительные меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Для США и Европы все это уже обернулось экономическими проблемами, вызвав рост цен на топливо и продукты питания.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788237009.html

https://ria.ru/20220512/putin-1788110462.html

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европа

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

сша, европа, санкции в отношении россии, экономика, цены на нефть, россия