11:39 13.05.2022 (обновлено: 15:23 13.05.2022)
The Economist: Россия получит рекордный торговый профицит из-за санкций
The Economist пишет, что Россия на фоне санкций может получить рекордный торговый профицит
Прохожие на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В России из-за сокращения импорта и сохранения экспорта на прежнем уровне наблюдается рекордный торговый профицит, пишет журнал The Economist.
"Импорт сократился из-за санкций <…> российским потребителям и фирмам стало сложнее приобретать западные товары. При этом экспорт выстоял, санкции не мешают поставкам нефти и газа остальному миру, а рост цен на энергоносители увеличил доходы Москвы", — говорится в публикации.
По мнению аналитиков, активное сальдо торгового баланса России в ближайшее время достигнет рекордных значений. Так, в Институте международных финансов спрогнозировали рост торгового профицита до 250 миллиардов долларов в этом году, что более чем вдвое превысит прошлогодний уровень с показателем в 120 миллиардов долларов.
При этом эффективность финансовых санкций, скорее всего, уже достигла предела, и даже если Евросоюз одобрит эмбарго на поставки российской нефти, то оно будет вводиться постепенно и очень медленно, что позволит России накопить больше средств, заключил автор статьи.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает, в частности, поэтапный отказ от импорта российской нефти. Согласовать его пока не удалось, так как некоторые страны, в том числе Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, требуют для себя исключений.
В Кремле новые ограничительные меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Для США и Европы все это уже обернулось экономическими проблемами, вызвав рост цен на топливо и продукты питания.
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