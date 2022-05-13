https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788356616.html
NYP: антироссийские санкции пока не дали нужного эффекта
NYP: антироссийские санкции пока не дали нужного эффекта - РИА Новости, 13.05.2022
NYP: антироссийские санкции пока не дали нужного эффекта
Санкции западных стран из-за специальной военной операции на Украине не оказали негативного влияния на российские морские перевозки, сообщает американская... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T15:53
2022-05-13T15:53
2022-05-13T17:31
экономика
цены на нефть
владимир путин
дмитрий биричевский
россия
турция
южная америка
евросоюз
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Санкции западных стран из-за специальной военной операции на Украине не оказали негативного влияния на российские морские перевозки, сообщает американская газета The New York Post.Как отметил ведущий нефтяной аналитик исследовательской компании Kpler Мэтт Смит, экспорт российского черного золота в апреле фактически увеличился."Объемы поставок российской сырой нефти в Италию и другие европейские страны выросли, <…> а такие страны, как Индия и Турция, которые обычно не импортируют много российской нефти Urals, начали охоту за скидками и раскупили сырье", — объяснил он.Эксперт добавил, что потери от падения объемов сырьевого экспорта Россия сможет компенсировать благодаря росту цен на энергоносители.Аналогичная ситуация складывается и в сфере перевозок сухогрузами, пишет издание."Торговля России с Китаем и Японией в целом осталась стабильной, в то время как количество балкеров, направлявшихся в Южную Корею, Египет и Турцию, увеличилось", — свидетельствуют данные службы морской информации Lloyd's List Intelligence.Эти показатели несколько контрастируют с заявлениями мировых лидеров, подчеркивающих пагубный характер санкций, заключает NYT.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
https://ria.ru/20220513/sanktsiy-1788281038.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, владимир путин, дмитрий биричевский, россия, турция, южная америка, евросоюз, urals, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
15:53 13.05.2022 (обновлено: 17:31 13.05.2022)
NYP: антироссийские санкции пока не дали нужного эффекта
NYP: санкции не отразились на российских морских перевозках
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости.
Санкции западных стран из-за специальной военной операции на Украине не оказали негативного влияния на российские морские перевозки, сообщает американская газета The New York Post.
"По данным системы отслеживания Refinitiv, объемы сырой нефти и нефтепродуктов, отгруженных из российских портов, выросли до 25 миллионов метрических тонн в апреле по сравнению с 24 миллионами в январе, феврале и марте этого года", — говорится в публикации.
Как отметил ведущий нефтяной аналитик исследовательской компании Kpler Мэтт Смит, экспорт российского черного золота в апреле фактически увеличился.
"Объемы поставок российской сырой нефти в Италию и другие европейские страны выросли, <…> а такие страны, как Индия и Турция, которые обычно не импортируют много российской нефти Urals, начали охоту за скидками и раскупили сырье", — объяснил он.
Эксперт добавил, что потери от падения объемов сырьевого экспорта Россия сможет компенсировать благодаря росту цен на энергоносители.
"Таким образом, по сути, ничего не изменилось", — подытожил Смит.
Аналогичная ситуация складывается и в сфере перевозок сухогрузами, пишет издание.
"Торговля России с Китаем и Японией в целом осталась стабильной, в то время как количество балкеров, направлявшихся в Южную Корею, Египет и Турцию, увеличилось", — свидетельствуют данные службы морской информации Lloyd's List Intelligence.
Эти показатели несколько контрастируют с заявлениями мировых лидеров, подчеркивающих пагубный характер санкций, заключает NYT.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.