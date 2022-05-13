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СМИ: ЕС рассматривает возможность отложить эмбарго на российскую нефть - РИА Новости, 13.05.2022
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СМИ: ЕС рассматривает возможность отложить эмбарго на российскую нефть
СМИ: ЕС рассматривает возможность отложить эмбарго на российскую нефть - РИА Новости, 13.05.2022
СМИ: ЕС рассматривает возможность отложить эмбарго на российскую нефть
Дипломаты ЕС рассматривают вариант обхода отказа Венгрии от эмбарго на нефть из России, а именно отложить эту часть шестого пакета санкций и продвигать дальше... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T13:40
2022-05-13T13:42
цены на нефть
россия
венгрия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
нефть
санкции
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Дипломаты ЕС рассматривают вариант обхода отказа Венгрии от эмбарго на нефть из России, а именно отложить эту часть шестого пакета санкций и продвигать дальше остальные меры, пишет газета Politico."Действительно есть идея разделить пакет (санкций), поскольку мы согласовали его уже на 90%, а именно двигаться вперед со всем, кроме эмбарго на нефть", - приводит издание слова одного из европейских политиков. "Досадно, что мы не можем продвигаться с тем, что уже согласовано. Поэтому, почему бы не сделать так... а затем продолжить обсуждение по энергетике?" - добавил он.Дипломат отметил, что отделение вопроса по поставках нефти от стального пакета санкций "пошлет плохой сигнал" и по этой причини другие страны могут выступить против. Другой дипломат ЕС заявил, что то было бы лучше как можно скорее утвердить остальную часть нового пакета санкций и вернуться к запрету на нефть на более позднем этапе.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран ЕС, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявляли в РФ.
https://ria.ru/20220513/neft-1788290100.html
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цены на нефть, россия, венгрия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, нефть, санкции
13:40 13.05.2022 (обновлено: 13:42 13.05.2022)
 
СМИ: ЕС рассматривает возможность отложить эмбарго на российскую нефть

Politico: в ЕС рассматривают вариант обхода отказа Венгрии от эмбарго на российскую нефть

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Саммит ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Дипломаты ЕС рассматривают вариант обхода отказа Венгрии от эмбарго на нефть из России, а именно отложить эту часть шестого пакета санкций и продвигать дальше остальные меры, пишет газета Politico.
"Действительно есть идея разделить пакет (санкций), поскольку мы согласовали его уже на 90%, а именно двигаться вперед со всем, кроме эмбарго на нефть", - приводит издание слова одного из европейских политиков. "Досадно, что мы не можем продвигаться с тем, что уже согласовано. Поэтому, почему бы не сделать так... а затем продолжить обсуждение по энергетике?" - добавил он.
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Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран ЕС, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.
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Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявляли в РФ.
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