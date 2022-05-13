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Британия ввела санкции против Алины Кабаевой - РИА Новости, 13.05.2022
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Британия ввела санкции против Алины Кабаевой
Британия ввела санкции против Алины Кабаевой - РИА Новости, 13.05.2022
Британия ввела санкции против Алины Кабаевой
МИД Великобритании внес в санкционный список олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике, председателя совета директоров холдинга "Национальная медиа... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T13:18
2022-05-13T13:57
в мире
великобритания
алина кабаева
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россия
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ЛОНДОН, 13 мая - РИА Новости. МИД Великобритании внес в санкционный список олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике, председателя совета директоров холдинга "Национальная медиа группа" Алину Кабаеву, следует из опубликованного документа.Основанием называется то, что Кабаева является председателем медиахолдинга, который активно продвигает российскую позицию по спецоперации на Украине.Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в страну.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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в мире, великобритания, алина кабаева, владимир путин, россия, украина
13:18 13.05.2022 (обновлено: 13:57 13.05.2022)
 
Британия ввела санкции против Алины Кабаевой

МИД Великобритании внес в санкционный список Алину Кабаеву

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАлина Кабаева
Алина Кабаева - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Алина Кабаева. Архивное фото
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ЛОНДОН, 13 мая - РИА Новости. МИД Великобритании внес в санкционный список олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике, председателя совета директоров холдинга "Национальная медиа группа" Алину Кабаеву, следует из опубликованного документа.
Основанием называется то, что Кабаева является председателем медиахолдинга, который активно продвигает российскую позицию по спецоперации на Украине.
Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в страну.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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