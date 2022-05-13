https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788309873.html

Британия ввела санкции против Алины Кабаевой

Британия ввела санкции против Алины Кабаевой - РИА Новости, 13.05.2022

Британия ввела санкции против Алины Кабаевой

МИД Великобритании внес в санкционный список олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике, председателя совета директоров холдинга "Национальная медиа... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T13:18

2022-05-13T13:18

2022-05-13T13:57

в мире

великобритания

алина кабаева

владимир путин

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102416/05/1024160572_0:57:1889:1119_1920x0_80_0_0_5c2f106a6040d2215980cc3a2203d03f.jpg

ЛОНДОН, 13 мая - РИА Новости. МИД Великобритании внес в санкционный список олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике, председателя совета директоров холдинга "Национальная медиа группа" Алину Кабаеву, следует из опубликованного документа.Основанием называется то, что Кабаева является председателем медиахолдинга, который активно продвигает российскую позицию по спецоперации на Украине.Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в страну.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://radiosputnik.ria.ru/20220513/sanktsii-1788297904.html

великобритания

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, великобритания, алина кабаева, владимир путин, россия, украина