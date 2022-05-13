12:49 13.05.2022 (обновлено: 13:04 13.05.2022)
В МИД Великобритании уверены, что G7 должна сохранять давление на Россию
МИД Великобритании: G7 должна сохранять давление на Москву поставками оружия и санкциями
© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран-участниц саммита G7. Архивное фото
ЛОНДОН, 13 мая - РИА Новости. Страны "Большой семерки" должны сохранять давление на Россию новыми поставками оружия Украине и усилением давления, заявила журналистам глава МИД Великобритании Лиз Трасс на полях встречи министров иностранных дел G7 в Германии.
"Очень важно в данный момент сохранять давление на Владимира Путина поставками вооружения Украине, усилением санкций. Единство G7 было критически важным в этом кризисе для защиты свободы и демократии. И мы продолжим работать вместе для этого", - сказала Трасс.
9 мая, 00:46Британия ввела новые санкции против России
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.