03:20 13.05.2022 (обновлено: 03:21 13.05.2022)
NI предупредил об угрозе войны из-за санкций против России
Политолог Рендалл: санкции против РФ в научной сфере повышают риск войны Москвы и Запада
© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие во время учений НАТО в Польше
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Санкции, введенные против России в научной сфере, грозят войной между Москвой и Западом, заявил в колонке для National Interest специалист по международным отношениям, преподаватель Ноттингемского университета Мэттью Рендалл.
Эксперт отметил, что прекращение сотрудничества международных институтов с российскими организациями, отмена доступа ученых к мировым научным журналам, запрет финансирования исследований, проводимых вместе со специалистами из России, серьезно ударит по международной безопасности.
"Это усугубит риск войны. Контакты между Россией и Западом позволяют сторонам верно оценивать возможности, мотивы и намерения друг друга. В противном случае просчет становится все вероятнее", — написал Рендалл.
Он также отметил, что прекращение научного сотрудничества ударит также по важнейшим исследованиям, призванным бороться с изменением климата, так как в этой сфере российская наука играет важную роль. Он особенно выделил значимость работы ученых из России по вопросу потепления в Арктике.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, многие бренды объявили об уходе из страны. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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