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NI предупредил об угрозе войны из-за санкций против России - РИА Новости, 13.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788237009.html
NI предупредил об угрозе войны из-за санкций против России
NI предупредил об угрозе войны из-за санкций против России - РИА Новости, 13.05.2022
NI предупредил об угрозе войны из-за санкций против России
Санкции, введенные против России в научной сфере, грозят войной между Москвой и Западом, заявил в колонке для National Interest специалист по международным... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T03:20
2022-05-13T03:21
специальная военная операция на украине
россия
санкции в отношении россии
арктика
нато
сша
великобритания
в мире
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Санкции, введенные против России в научной сфере, грозят войной между Москвой и Западом, заявил в колонке для National Interest специалист по международным отношениям, преподаватель Ноттингемского университета Мэттью Рендалл.Эксперт отметил, что прекращение сотрудничества международных институтов с российскими организациями, отмена доступа ученых к мировым научным журналам, запрет финансирования исследований, проводимых вместе со специалистами из России, серьезно ударит по международной безопасности.Он также отметил, что прекращение научного сотрудничества ударит также по важнейшим исследованиям, призванным бороться с изменением климата, так как в этой сфере российская наука играет важную роль. Он особенно выделил значимость работы ученых из России по вопросу потепления в Арктике.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, многие бренды объявили об уходе из страны. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, санкции в отношении россии, арктика, нато, сша, великобритания, в мире, мэттью рендалл
03:20 13.05.2022 (обновлено: 03:21 13.05.2022)
 
NI предупредил об угрозе войны из-за санкций против России

Политолог Рендалл: санкции против РФ в научной сфере повышают риск войны Москвы и Запада

© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие во время учений НАТО в Польше
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Санкции, введенные против России в научной сфере, грозят войной между Москвой и Западом, заявил в колонке для National Interest специалист по международным отношениям, преподаватель Ноттингемского университета Мэттью Рендалл.
Эксперт отметил, что прекращение сотрудничества международных институтов с российскими организациями, отмена доступа ученых к мировым научным журналам, запрет финансирования исследований, проводимых вместе со специалистами из России, серьезно ударит по международной безопасности.
"Это усугубит риск войны. Контакты между Россией и Западом позволяют сторонам верно оценивать возможности, мотивы и намерения друг друга. В противном случае просчет становится все вероятнее", — написал Рендалл.
Он также отметил, что прекращение научного сотрудничества ударит также по важнейшим исследованиям, призванным бороться с изменением климата, так как в этой сфере российская наука играет важную роль. Он особенно выделил значимость работы ученых из России по вопросу потепления в Арктике.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, многие бренды объявили об уходе из страны. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
Вчера, 18:26
Санкции против России не принесут мир на Украину, заявили в Китае
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСанкции в отношении РоссииАрктикаНАТОСШАВеликобританияВ миреМэттью Рендалл
 
 
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