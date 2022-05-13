https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788237009.html

NI предупредил об угрозе войны из-за санкций против России

NI предупредил об угрозе войны из-за санкций против России - РИА Новости, 13.05.2022

NI предупредил об угрозе войны из-за санкций против России

Санкции, введенные против России в научной сфере, грозят войной между Москвой и Западом, заявил в колонке для National Interest специалист по международным... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T03:20

2022-05-13T03:20

2022-05-13T03:21

специальная военная операция на украине

россия

санкции в отношении россии

арктика

нато

сша

великобритания

в мире

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Санкции, введенные против России в научной сфере, грозят войной между Москвой и Западом, заявил в колонке для National Interest специалист по международным отношениям, преподаватель Ноттингемского университета Мэттью Рендалл.Эксперт отметил, что прекращение сотрудничества международных институтов с российскими организациями, отмена доступа ученых к мировым научным журналам, запрет финансирования исследований, проводимых вместе со специалистами из России, серьезно ударит по международной безопасности.Он также отметил, что прекращение научного сотрудничества ударит также по важнейшим исследованиям, призванным бороться с изменением климата, так как в этой сфере российская наука играет важную роль. Он особенно выделил значимость работы ученых из России по вопросу потепления в Арктике.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, многие бренды объявили об уходе из страны. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220512/sanktsii-1788190900.html

россия

арктика

сша

великобритания

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россия, санкции в отношении россии, арктика, нато, сша, великобритания, в мире, мэттью рендалл