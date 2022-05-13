https://ria.ru/20220513/rukovodstvo-1788239070.html
Британские военные до сих пор руководят операциями ВСУ, сообщил источник
Британские военные до сих пор руководят операциями ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 13.05.2022
Британские военные до сих пор руководят операциями ВСУ, сообщил источник
Работающие под прикрытием британские офицеры продолжают участвовать в управлении украинскими военными на передовой и посещать командные пункты на наиболее... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T05:06
2022-05-13T05:06
2022-05-13T09:45
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
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украина
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ХЕРСОН, 13 мая — РИА Новости. Работающие под прикрытием британские офицеры продолжают участвовать в управлении украинскими военными на передовой и посещать командные пункты на наиболее опасных направлениях, сообщили РИА Новости сотрудники российских силовых структур со ссылкой на данные источников в ВСУ.Он отметил, что британцы не только координируют действия украинских военных, но также "используют все средства разведки НАТО и оперативно реагируют на ее вводные".По его словам, это помогло ВСУ организовать оборону по основным направлениям с применением батальонный тактических групп на отдельных участках.Формальным результатом деятельности британских офицеров стало составление карт оперативной обстановки на украинском фронте для публичного распространения под "крышей" американского Института по изучению войны (ISW), базирующегося в Вашингтоне, заключил источник.В конце апреля Следственный комитет России сообщил, что на территории Украины сформировано не менее 16 различных вооруженных формирований, в состав которых входят наемники, прибывшие из более чем 50 стран. Об этом свидетельствуют результаты допроса около 2,5 тысячи пленных украинских солдат. Созданный интернациональный легион территориальной обороны Украины получает денежные средства от киевских властей.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, вооруженные силы украины, нато, вашингтон, великобритания, херсон, украина
05:06 13.05.2022 (обновлено: 09:45 13.05.2022)
Британские военные до сих пор руководят операциями ВСУ, сообщил источник
Российские силовики: британские военные до сих пор руководят операциями ВСУ на передовой
ХЕРСОН, 13 мая — РИА Новости. Работающие под прикрытием британские офицеры продолжают участвовать в управлении украинскими военными на передовой и посещать командные пункты на наиболее опасных направлениях, сообщили РИА Новости сотрудники российских силовых структур со ссылкой на данные источников в ВСУ.
"Так, например, в Запорожье с конца апреля до шестого мая эти офицеры постоянно двигались от одного командного пункта до другого, недалеко от передовой, от Заградовки, в расположении 60-го отдельного пехотного батальона командного резерва ВСУ, до Александровки", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что британцы не только координируют действия украинских военных, но также "используют все средства разведки НАТО
и оперативно реагируют на ее вводные".
По его словам, это помогло ВСУ организовать оборону по основным направлениям с применением батальонный тактических групп на отдельных участках.
Формальным результатом деятельности британских офицеров стало составление карт оперативной обстановки на украинском фронте для публичного распространения под "крышей" американского Института по изучению войны (ISW), базирующегося в Вашингтоне, заключил источник.
В конце апреля Следственный комитет России сообщил, что на территории Украины сформировано не менее 16 различных вооруженных формирований, в состав которых входят наемники, прибывшие из более чем 50 стран. Об этом свидетельствуют результаты допроса около 2,5 тысячи пленных украинских солдат. Созданный интернациональный легион территориальной обороны Украины получает денежные средства от киевских властей.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин
, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.