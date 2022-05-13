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ВС Турции нейтрализовали более 50 боевиков РПК на севере Сирии - РИА Новости, 13.05.2022
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ВС Турции нейтрализовали более 50 боевиков РПК на севере Сирии
ВС Турции нейтрализовали более 50 боевиков РПК на севере Сирии - РИА Новости, 13.05.2022
ВС Турции нейтрализовали более 50 боевиков РПК на севере Сирии
ВС Турции нейтрализовали на севере Сирии более 50 боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана, в ходе ударов были задействованы беспилотные... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T20:54
2022-05-13T20:54
в мире
турция
ирак
сирия
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АНКАРА, 13 мая – РИА Новости. ВС Турции нейтрализовали на севере Сирии более 50 боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана, в ходе ударов были задействованы беспилотные летательные аппараты, сообщило министерство национальной обороны страны.По данным ведомства, боевики вначале обстреляли населенный пункт, после чего нанесли удар по погранзаставе."В ответ были задействованы САУ "Шторм" и ударные беспилотники. Удары по террористам в регионе продолжаются", - уточняет минобороны Турции.Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.
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в мире, турция, ирак, сирия
20:54 13.05.2022
 
ВС Турции нейтрализовали более 50 боевиков РПК на севере Сирии

Минобороны Турции сообщило об уничтожении более 50 боевиков РПК на севере Сирии

© РИА Новости / Перейти в фотобанкБойцы Рабочей партии Курдистана
Бойцы Рабочей партии Курдистана - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости
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АНКАРА, 13 мая – РИА Новости. ВС Турции нейтрализовали на севере Сирии более 50 боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана, в ходе ударов были задействованы беспилотные летательные аппараты, сообщило министерство национальной обороны страны.
"Вооруженные силы Турции нейтрализовали 52 террористов РПК к востоку и западу от реки Евфрат на севере Сирии. Удары по 60 объектам террористов нанесены в ответ на обстрел приграничного района Каркамыш и погранпоста Кепрюбаты, в результате чего погиб военнослужащий, получили ранения трое военных и одна женщина", - сообщает военное ведомство.
По данным ведомства, боевики вначале обстреляли населенный пункт, после чего нанесли удар по погранзаставе.
"В ответ были задействованы САУ "Шторм" и ударные беспилотники. Удары по террористам в регионе продолжаются", - уточняет минобороны Турции.
Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.
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