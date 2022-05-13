https://ria.ru/20220513/rpk-1788440519.html

ВС Турции нейтрализовали более 50 боевиков РПК на севере Сирии

ВС Турции нейтрализовали более 50 боевиков РПК на севере Сирии - РИА Новости, 13.05.2022

ВС Турции нейтрализовали более 50 боевиков РПК на севере Сирии

ВС Турции нейтрализовали на севере Сирии более 50 боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана, в ходе ударов были задействованы беспилотные... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T20:54

2022-05-13T20:54

2022-05-13T20:54

в мире

турция

ирак

сирия

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АНКАРА, 13 мая – РИА Новости. ВС Турции нейтрализовали на севере Сирии более 50 боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана, в ходе ударов были задействованы беспилотные летательные аппараты, сообщило министерство национальной обороны страны.По данным ведомства, боевики вначале обстреляли населенный пункт, после чего нанесли удар по погранзаставе."В ответ были задействованы САУ "Шторм" и ударные беспилотники. Удары по террористам в регионе продолжаются", - уточняет минобороны Турции.Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.

https://ria.ru/20210802/rpk-1743995551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, турция, ирак, сирия