ВС Турции нейтрализовали более 50 боевиков РПК на севере Сирии
Минобороны Турции сообщило об уничтожении более 50 боевиков РПК на севере Сирии
Бойцы Рабочей партии Курдистана. Архивное фото
АНКАРА, 13 мая – РИА Новости. ВС Турции нейтрализовали на севере Сирии более 50 боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана, в ходе ударов были задействованы беспилотные летательные аппараты, сообщило министерство национальной обороны страны.
"Вооруженные силы Турции нейтрализовали 52 террористов РПК к востоку и западу от реки Евфрат на севере Сирии. Удары по 60 объектам террористов нанесены в ответ на обстрел приграничного района Каркамыш и погранпоста Кепрюбаты, в результате чего погиб военнослужащий, получили ранения трое военных и одна женщина", - сообщает военное ведомство.
По данным ведомства, боевики вначале обстреляли населенный пункт, после чего нанесли удар по погранзаставе.
"В ответ были задействованы САУ "Шторм" и ударные беспилотники. Удары по террористам в регионе продолжаются", - уточняет минобороны Турции.
Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.
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