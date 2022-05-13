https://ria.ru/20220513/rozysk-1788431284.html

Блогера Белоцерковскую объявили в розыск

Блогера Белоцерковскую объявили в розыск - РИА Новости, 13.05.2022

Блогера Белоцерковскую объявили в розыск

МВД России объявило в розыск блогера Веронику Белоцерковскую, следует из базы ведомства. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T19:46

2022-05-13T19:46

2022-05-13T20:06

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. МВД России объявило в розыск блогера Веронику Белоцерковскую, следует из базы ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь - не уточняется.Ранее Белоцерковская стала фигуранткой уголовного дела. По версии СК РФ, она в марте опубликовала в соцсети ряд публикаций с ложной информацией о действиях российских военных.

https://ria.ru/20220512/nevzorov-1788178973.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, следственный комитет россии (ск рф)