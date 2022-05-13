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Блогера Белоцерковскую объявили в розыск - РИА Новости, 13.05.2022
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Блогера Белоцерковскую объявили в розыск
Блогера Белоцерковскую объявили в розыск - РИА Новости, 13.05.2022
Блогера Белоцерковскую объявили в розыск
МВД России объявило в розыск блогера Веронику Белоцерковскую, следует из базы ведомства. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T19:46
2022-05-13T20:06
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. МВД России объявило в розыск блогера Веронику Белоцерковскую, следует из базы ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь - не уточняется.Ранее Белоцерковская стала фигуранткой уголовного дела. По версии СК РФ, она в марте опубликовала в соцсети ряд публикаций с ложной информацией о действиях российских военных.
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
19:46 13.05.2022 (обновлено: 20:06 13.05.2022)
 
Блогера Белоцерковскую объявили в розыск

МВД объявило в розыск блогера Веронику Белоцерковскую

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВероника Белоцерковская
Вероника Белоцерковская - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Вероника Белоцерковская. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. МВД России объявило в розыск блогера Веронику Белоцерковскую, следует из базы ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь - не уточняется.
Ранее Белоцерковская стала фигуранткой уголовного дела. По версии СК РФ, она в марте опубликовала в соцсети ряд публикаций с ложной информацией о действиях российских военных.
Журналист Александр Невзоров* - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 17:36
Невзоров* обжаловал заочный арест в России
 
РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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