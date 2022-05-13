https://ria.ru/20220513/rozysk-1788431284.html
Блогера Белоцерковскую объявили в розыск
Блогера Белоцерковскую объявили в розыск - РИА Новости, 13.05.2022
Блогера Белоцерковскую объявили в розыск
МВД России объявило в розыск блогера Веронику Белоцерковскую, следует из базы ведомства. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T19:46
2022-05-13T19:46
2022-05-13T20:06
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. МВД России объявило в розыск блогера Веронику Белоцерковскую, следует из базы ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь - не уточняется.Ранее Белоцерковская стала фигуранткой уголовного дела. По версии СК РФ, она в марте опубликовала в соцсети ряд публикаций с ложной информацией о действиях российских военных.
https://ria.ru/20220512/nevzorov-1788178973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
19:46 13.05.2022 (обновлено: 20:06 13.05.2022)
Блогера Белоцерковскую объявили в розыск
МВД объявило в розыск блогера Веронику Белоцерковскую