05:04 13.05.2022 (обновлено: 05:17 13.05.2022)
Украинские боевики заминировали азовские пляжи
Российские военные ведут работы на Азовском побережье, заминированном ВСУ
Российский военнослужащий в Мелитополе. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 13 мая — РИА Новости. Военнослужащие специального подразделения Вооруженных сил обезвреживают мины, заложенные украинскими войсками на Азовском побережье, передает корреспондент РИА Новости.
"Во время разведывательно-поисковых действий был обнаружен узел заграждения из противодесантных мин. При отступлении украинские подразделения заминировали акваторию и прибрежную зону. Тем самым в очередной раз подвергнув опасности мирных жителей", — рассказал РИА Новости офицер инженерно-саперного подразделения.
Силами спецподразделения прошло разминирование местности и уничтожение боеприпасов.
Установленные украинскими военными мины были обнаружены как на пляжной полосе, так и на участках частных домов в прибрежной линии и на проселочных дорогах.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.