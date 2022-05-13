https://ria.ru/20220513/razminirovanie-1788238865.html

Украинские боевики заминировали азовские пляжи

Украинские боевики заминировали азовские пляжи - РИА Новости, 13.05.2022

Украинские боевики заминировали азовские пляжи

Военнослужащие специального подразделения Вооруженных сил обезвреживают мины, заложенные украинскими войсками на Азовском побережье, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T05:04

2022-05-13T05:04

2022-05-13T05:17

специальная военная операция на украине

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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 мая — РИА Новости. Военнослужащие специального подразделения Вооруженных сил обезвреживают мины, заложенные украинскими войсками на Азовском побережье, передает корреспондент РИА Новости.Силами спецподразделения прошло разминирование местности и уничтожение боеприпасов.Установленные украинскими военными мины были обнаружены как на пляжной полосе, так и на участках частных домов в прибрежной линии и на проселочных дорогах.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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