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Украинские боевики заминировали азовские пляжи - РИА Новости, 13.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/razminirovanie-1788238865.html
Украинские боевики заминировали азовские пляжи
Украинские боевики заминировали азовские пляжи - РИА Новости, 13.05.2022
Украинские боевики заминировали азовские пляжи
Военнослужащие специального подразделения Вооруженных сил обезвреживают мины, заложенные украинскими войсками на Азовском побережье, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T05:04
2022-05-13T05:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
мелитополь
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 мая — РИА Новости. Военнослужащие специального подразделения Вооруженных сил обезвреживают мины, заложенные украинскими войсками на Азовском побережье, передает корреспондент РИА Новости.Силами спецподразделения прошло разминирование местности и уничтожение боеприпасов.Установленные украинскими военными мины были обнаружены как на пляжной полосе, так и на участках частных домов в прибрежной линии и на проселочных дорогах.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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в мире, украина, мелитополь, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
05:04 13.05.2022 (обновлено: 05:17 13.05.2022)
 
Украинские боевики заминировали азовские пляжи

Российские военные ведут работы на Азовском побережье, заминированном ВСУ

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский военнослужащий в Мелитополе
Российский военнослужащий в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 мая — РИА Новости. Военнослужащие специального подразделения Вооруженных сил обезвреживают мины, заложенные украинскими войсками на Азовском побережье, передает корреспондент РИА Новости.
"Во время разведывательно-поисковых действий был обнаружен узел заграждения из противодесантных мин. При отступлении украинские подразделения заминировали акваторию и прибрежную зону. Тем самым в очередной раз подвергнув опасности мирных жителей", — рассказал РИА Новости офицер инженерно-саперного подразделения.
Силами спецподразделения прошло разминирование местности и уничтожение боеприпасов.
Установленные украинскими военными мины были обнаружены как на пляжной полосе, так и на участках частных домов в прибрежной линии и на проселочных дорогах.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМелитопольРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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