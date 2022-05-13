12:07 13.05.2022 (обновлено: 12:20 13.05.2022)
СК завершил расследование дел против некоторых украинских военных
СК завершил расследование дел против некоторых военных ВСУ из-за преступлений в Донбассе
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российские следователи завершили расследование в отношении ряда украинских военных, в том числе Федора Ярошевича, Руслана Майструка и Дмитрия Швеца, по делам о преступлениях в Донбассе, об этом председателю СК РФ Александру Бастрыкину доложили на оперативном совещании в Донецке, сообщается на сайте СК РФ.
Бастрыкин провел в Донецке выездное оперативное совещание штаба по расследованию преступлений украинских войск и нацформирований в отношении мирного населения и российских военнослужащих в ЛНР и ДНР, а также Украине. Присутствующие отметили, что интенсивность обстрелов не снижается. Уточнялось, что в течение суток происходит не менее 30 обстрелов, в мае их число составило около 200. С 2014 года количество возбужденных российскими следователями уголовных дел о событиях в Донбассе и на Украине составило более 870, признаны и допрошены в качестве потерпевших 77 тысяч человек, среди которых почти 12 тысяч детей.
"Председателю доложено о завершении расследования ряда уголовных дел. Среди них - уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады войсковой части А4239 ВСУ полковника Федора Ярошевича, обвиняемого в нанесении ударов оперативно-тактическими ракетами с кассетной боевой частью по городу Ровеньки ЛНР в августе 2014 года и по Ворошиловскому району города Донецка ДНР в марте текущего года... Ярошевич объявлен в розыск... Завершены следственные действия по делу в отношении военнослужащего войсковой части А3814 ВСУ Руслана Майструка, заминировавшего мост на автодороге Просяное-Марковка-Широкий (ЛНР)... К передаче для рассмотрения по существу готовится уголовное дело по обвинению командира танкового батальона 53 отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины подполковника Дмитрия Швеца, по команде которого была расстреляна Волновахская ЦРБ, несмотря на то, что в ней находились медицинский персонал и пациенты (ч.1 ст.356 УК РФ). Сам Швец объявлен в розыск и заочно арестован", - говорится в сообщении.
По данным СК, завершается расследование уголовных дел против командира 92 отдельной механизированной бригады Кокорева, командира 14 отдельной механизированной бригады Жакуна, командиров 44 отдельной артиллерийской бригады Баранова и Юшко, командира 28 отдельной механизированной бригады Марченко. По их приказам были нанесены артиллерийские и минометные удары по мирным жителям ДНР, в результате чего погибло более 14 человек, ранено - 32.
Кроме того, на совещании были озвучены данные об установлении новых фигурантов уголовных дел, среди которых подполковник Вячеслав Бугайчук, подполковник Геннадий Бойко, лейтенант Мирослав Верховой, отдававшие заведомо незаконные приказы об обстрелах города Докучаевска, села Степное и Куйбышевского района Донецка. Также установлена личность военнослужащего ВФУ Вячеслава Харитоненко, отдававшего приказы и непосредственно принимавшего участие в минировании 40 километров акватории у побережья поселка Ялта ДНР и прибрежной береговой черты. Помимо этого, привлечен к ответственности начальник СИЗО № 23 Полтавы, где издевались над российскими военнослужащими, подполковник Алексей Домашов.