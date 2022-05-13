https://ria.ru/20220513/raboty-1788317787.html

Севастополец, избивший пенсионера из-за символа Z, отработает 200 часов

Севастополец, избивший пенсионера из-за символа Z, отработает 200 часов - РИА Новости, 13.05.2022

Севастополец, избивший пенсионера из-за символа Z, отработает 200 часов

Севастополец, избивший пенсионера за букву Z на его автомобиле, приговорен к 200 часам обязательных работ, сообщила пресс-служба крымского управления СК РФ. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T13:45

2022-05-13T13:45

2022-05-13T13:45

россия

севастополь

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Севастополец, избивший пенсионера за букву Z на его автомобиле, приговорен к 200 часам обязательных работ, сообщила пресс-служба крымского управления СК РФ.По данным СК, вечером 8 марта житель Севастополя у продуктового магазина по улице Димитрова увидел припаркованный Сhrysler Voyager с наклейкой Z на заднем стекле. Нетрезвый мужчина зашел в магазин, отыскал владельца машины, которым оказался 69-летний пенсионер, ударил ладонью по лицу, а после толкнул. Агрессора задержали, впоследствии он признал вину и возместил моральный ущерб потерпевшей стороне в 140 тысяч рублей, сообщало ведомство.Суд признал 36-летнего фигуранта виновным в причинении побоев, вызвавших физическую боль, но не повлекших последствий, совершенных по мотивам политической ненависти и вражды (ст. 116 УК РФ)"Мировым судьей судебного участка №18 Нахимовского судебного района города Севастополя мужчине назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов", - говорится в сообщении.Буква Z, как один из знаков отличия на российской военной технике, стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220406/arest-1782181392.html

россия

севастополь

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, севастополь, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)