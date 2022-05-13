https://ria.ru/20220513/raboty-1788317787.html
Севастополец, избивший пенсионера из-за символа Z, отработает 200 часов
Севастополец, избивший пенсионера из-за символа Z, отработает 200 часов - РИА Новости, 13.05.2022
Севастополец, избивший пенсионера из-за символа Z, отработает 200 часов
Севастополец, избивший пенсионера за букву Z на его автомобиле, приговорен к 200 часам обязательных работ, сообщила пресс-служба крымского управления СК РФ. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T13:45
2022-05-13T13:45
2022-05-13T13:45
россия
севастополь
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Севастополец, избивший пенсионера за букву Z на его автомобиле, приговорен к 200 часам обязательных работ, сообщила пресс-служба крымского управления СК РФ.По данным СК, вечером 8 марта житель Севастополя у продуктового магазина по улице Димитрова увидел припаркованный Сhrysler Voyager с наклейкой Z на заднем стекле. Нетрезвый мужчина зашел в магазин, отыскал владельца машины, которым оказался 69-летний пенсионер, ударил ладонью по лицу, а после толкнул. Агрессора задержали, впоследствии он признал вину и возместил моральный ущерб потерпевшей стороне в 140 тысяч рублей, сообщало ведомство.Суд признал 36-летнего фигуранта виновным в причинении побоев, вызвавших физическую боль, но не повлекших последствий, совершенных по мотивам политической ненависти и вражды (ст. 116 УК РФ)"Мировым судьей судебного участка №18 Нахимовского судебного района города Севастополя мужчине назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов", - говорится в сообщении.Буква Z, как один из знаков отличия на российской военной технике, стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, севастополь, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Севастополец, избивший пенсионера из-за символа Z, отработает 200 часов
Севастопольца, избившего пенсионера из-за символа Z, приговорили к обязательным работам
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости.
Севастополец, избивший пенсионера за букву Z на его автомобиле, приговорен к 200 часам обязательных работ, сообщила
пресс-служба крымского управления СК РФ.
По данным СК, вечером 8 марта житель Севастополя у продуктового магазина по улице Димитрова увидел припаркованный Сhrysler Voyager с наклейкой Z на заднем стекле. Нетрезвый мужчина зашел в магазин, отыскал владельца машины, которым оказался 69-летний пенсионер, ударил ладонью по лицу, а после толкнул. Агрессора задержали, впоследствии он признал вину и возместил моральный ущерб потерпевшей стороне в 140 тысяч рублей, сообщало ведомство.
Суд признал 36-летнего фигуранта виновным в причинении побоев, вызвавших физическую боль, но не повлекших последствий, совершенных по мотивам политической ненависти и вражды (ст. 116 УК РФ)
"Мировым судьей судебного участка №18 Нахимовского судебного района города Севастополя
мужчине назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов", - говорится в сообщении.
Буква Z, как один из знаков отличия на российской военной технике, стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.