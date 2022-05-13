https://ria.ru/20220513/rabota-1788333167.html

В Брянской области получили работу более 70 беженцев из Донбасса

В Брянской области получили работу более 70 беженцев из Донбасса - РИА Новости, 13.05.2022

В Брянской области получили работу более 70 беженцев из Донбасса

Брянские работодатели готовы трудоустроить более 1200 человек, прибывших в этом году из ЛНР, ДНР и с Украины, уже получили работу 76 человек, сообщили РИА... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T14:33

2022-05-13T14:33

2022-05-13T14:33

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

брянская область

общество

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БРЯНСК, 13 мая – РИА Новости. Брянские работодатели готовы трудоустроить более 1200 человек, прибывших в этом году из ЛНР, ДНР и с Украины, уже получили работу 76 человек, сообщили РИА Новости в управлении госслужбы по труду и занятости населения Брянской области.Губернатор Брянской области ранее сообщал, что в 2014-2015 году регион принял около 9 тысяч беженцев, многие жители Донецкой и Луганской областей остались в Брянской области, нашли здесь работу. В этом году в регион стихийно прибывали десятки беженцев, региональные власти также высказали готовность их разместить. Ведомство отмечает, что перечень организаций, которые готовы принять на работу беженцев, уже определен."Работодатели рассматривают возможность трудоустройства 1243 граждан, в том числе для 142 граждан будет предоставлено жилье. Трудоустроены 76 граждан, вынужденно покинувших территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины и прибывших на территорию Брянской области", - отмечает управление.Более 30 из них трудоустроены на предприятия обрабатывающей промышленности, десятки – в торговле и сельском хозяйстве. Ряд рабочих мест беженцы получили в сфере услуг, образовании и здравоохранении.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

https://ria.ru/20220503/soldaty-1786690756.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

брянская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, брянская область, общество