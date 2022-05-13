Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области получили работу более 70 беженцев из Донбасса - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220513/rabota-1788333167.html
В Брянской области получили работу более 70 беженцев из Донбасса
В Брянской области получили работу более 70 беженцев из Донбасса - РИА Новости, 13.05.2022
В Брянской области получили работу более 70 беженцев из Донбасса
Брянские работодатели готовы трудоустроить более 1200 человек, прибывших в этом году из ЛНР, ДНР и с Украины, уже получили работу 76 человек, сообщили РИА... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T14:33
2022-05-13T14:33
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
брянская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777460646_0:0:3254:1831_1920x0_80_0_0_34519be6c706c4a20bb27bf4aa6cdbef.jpg
БРЯНСК, 13 мая – РИА Новости. Брянские работодатели готовы трудоустроить более 1200 человек, прибывших в этом году из ЛНР, ДНР и с Украины, уже получили работу 76 человек, сообщили РИА Новости в управлении госслужбы по труду и занятости населения Брянской области.Губернатор Брянской области ранее сообщал, что в 2014-2015 году регион принял около 9 тысяч беженцев, многие жители Донецкой и Луганской областей остались в Брянской области, нашли здесь работу. В этом году в регион стихийно прибывали десятки беженцев, региональные власти также высказали готовность их разместить. Ведомство отмечает, что перечень организаций, которые готовы принять на работу беженцев, уже определен."Работодатели рассматривают возможность трудоустройства 1243 граждан, в том числе для 142 граждан будет предоставлено жилье. Трудоустроены 76 граждан, вынужденно покинувших территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины и прибывших на территорию Брянской области", - отмечает управление.Более 30 из них трудоустроены на предприятия обрабатывающей промышленности, десятки – в торговле и сельском хозяйстве. Ряд рабочих мест беженцы получили в сфере услуг, образовании и здравоохранении.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
https://ria.ru/20220503/soldaty-1786690756.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777460646_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2e1f0a75dccabb5e1dfe0f8f29099147.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, брянская область, общество
14:33 13.05.2022
 
В Брянской области получили работу более 70 беженцев из Донбасса

В Брянской области трудоустроили более 70 беженцев из ДНР, ЛНР и Украины

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПосетители на ярмарке вакансий для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР
Посетители на ярмарке вакансий для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Посетители на ярмарке вакансий для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 13 мая – РИА Новости. Брянские работодатели готовы трудоустроить более 1200 человек, прибывших в этом году из ЛНР, ДНР и с Украины, уже получили работу 76 человек, сообщили РИА Новости в управлении госслужбы по труду и занятости населения Брянской области.
Губернатор Брянской области ранее сообщал, что в 2014-2015 году регион принял около 9 тысяч беженцев, многие жители Донецкой и Луганской областей остались в Брянской области, нашли здесь работу. В этом году в регион стихийно прибывали десятки беженцев, региональные власти также высказали готовность их разместить. Ведомство отмечает, что перечень организаций, которые готовы принять на работу беженцев, уже определен.
Российский военнослужащий на Украине - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
3 мая, 21:00Специальная военная операция на Украине
Беженцы из Харьковской области рассказали о российских солдатах
"Работодатели рассматривают возможность трудоустройства 1243 граждан, в том числе для 142 граждан будет предоставлено жилье. Трудоустроены 76 граждан, вынужденно покинувших территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины и прибывших на территорию Брянской области", - отмечает управление.
Более 30 из них трудоустроены на предприятия обрабатывающей промышленности, десятки – в торговле и сельском хозяйстве. Ряд рабочих мест беженцы получили в сфере услуг, образовании и здравоохранении.
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаБрянская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала