10:59 13.05.2022 (обновлено: 12:07 13.05.2022)
Российские силы ПВО сбили украинский истребитель Су-27
Российские силы ПВО сбили украинский Су-27 и 15 беспилотников
Российский ЗРК "Бук-МЗ" работает на харьковском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. За минувшие сутки подразделения ПВО сбили украинский истребитель и 15 беспилотников, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Самолет Су-27 поразили в районе города Лозовая в Харьковской области, уточнил он.
"Кроме того, в воздухе сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Балаклея, Малая Камышеваха, Большие Проходы, Боровское, Прудянка и Волохов Яр Харьковской области, Тополиное и Павловка Запорожской области, Евгеновка, Ясиноватая, Егоровка, Путепровод, Авдеевка, Пантелеймоновка и Крутая Балка Донецкой Народной Республики", — сказал Конашенков.
Над поселком Топольское Харьковской области силам ПВО удалось перехватить два реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч", добавил он.
Оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила 153 района сосредоточения живой силы и военной техники, две установки реактивных систем залпового огня "Град" и радиолокационную станцию оповещения и указания ПВО американского производства, продолжил генерал.
Ракетные войска и артиллерия нанесли удар по 15 пунктам управления, 520 районам сосредоточения живой силы и техники, шести артиллерийским подразделениям и складу ракет близ Шебелинки в Харьковской области.
"Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования на северной окраине города Кременчуг Полтавской области уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с бензином и дизельным топливом, предназначенным для обеспечения военной техники украинских войск", — отметил Конашенков.
Всего, по его словам, за время спецоперации уничтожены 165 самолетов, 125 вертолетов, 842 беспилотника, 304 зенитных ракетных комплекса, 3032 танка и бронемашины, 368 установок реактивных систем залпового огня, около полутора тысяч артиллерийских орудий и минометов, более 2,8 тысячи военных автомобилей.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.