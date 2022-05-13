https://ria.ru/20220513/pvo-1788271059.html

Российские силы ПВО сбили украинский истребитель Су-27

Российские силы ПВО сбили украинский истребитель Су-27 - РИА Новости, 13.05.2022

Российские силы ПВО сбили украинский истребитель Су-27

За минувшие сутки подразделения ПВО сбили украинский истребитель и 15 беспилотников, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T10:59

2022-05-13T10:59

2022-05-13T12:07

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вооруженные силы рф

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су-27

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. За минувшие сутки подразделения ПВО сбили украинский истребитель и 15 беспилотников, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.Самолет Су-27 поразили в районе города Лозовая в Харьковской области, уточнил он."Кроме того, в воздухе сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Балаклея, Малая Камышеваха, Большие Проходы, Боровское, Прудянка и Волохов Яр Харьковской области, Тополиное и Павловка Запорожской области, Евгеновка, Ясиноватая, Егоровка, Путепровод, Авдеевка, Пантелеймоновка и Крутая Балка Донецкой Народной Республики", — сказал Конашенков.Над поселком Топольское Харьковской области силам ПВО удалось перехватить два реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч", добавил он.Оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила 153 района сосредоточения живой силы и военной техники, две установки реактивных систем залпового огня "Град" и радиолокационную станцию оповещения и указания ПВО американского производства, продолжил генерал. Ракетные войска и артиллерия нанесли удар по 15 пунктам управления, 520 районам сосредоточения живой силы и техники, шести артиллерийским подразделениям и складу ракет близ Шебелинки в Харьковской области.Всего, по его словам, за время спецоперации уничтожены 165 самолетов, 125 вертолетов, 842 беспилотника, 304 зенитных ракетных комплекса, 3032 танка и бронемашины, 368 установок реактивных систем залпового огня, около полутора тысяч артиллерийских орудий и минометов, более 2,8 тысячи военных автомобилей.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220513/rubezhnoe-1788259147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия, су-27, владимир путин, сергей лавров